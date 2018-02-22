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Spor

Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'i

GALATASARAY Muslera- Mariano, Maicon, Hakan, Nagatomo, Donk, Feghouli, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Gomis SAKAT: Denayer, Fernando CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: 1

22 Şubat 2018 14:39

GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Hakan, Nagatomo, Donk, Feghouli, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Denayer, Fernando
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 400 TL, 2. Kategori 350 TL, 3. Kategori 300 TL, 4. Kategori 300 TL, 5. Kategori 250 TL, 6. Kategori 175 TL, 7. Kategori 130 TL, 8. Kategori 100 TL, 9. Kategori 80 TL, 10. Kategori 65 TL, 11. Kategori 55 TL, Misafir  55 TL
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BURSASPOR
Harun- Shehu, Titi, Ekong, Aziz, Agu, Bostock, Jires, Batalla, Yusuf, Stancu
SAKAT: Emre Taşdemir, Kubilay Kanatsızkuş, Moussa Sow*
CEZALI: Gheorghe Grozav
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TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Mustafa, Dany, Ömer, Sissoko, Eray, Larsson, Soner, Olcan (Bilal), Seleznyov
SAKAT: Onur, Kadir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı 50, Kale Arkası 20, Misafir Tribün 30 TL
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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Selim Ay,  Ömer Ali, Ali Çamdalı, Fofana,  Milosevic,  Mehdi, Orkan Çınar, Jahovic
SAKAT: Yatabare, Ferhat, Traore 
CEZALI: Filipovic

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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