Spor Toto Süper Lig'de görünüm

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı karşılaşma nedeniyle lige 1 hafta ara verilecek. Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta, 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
10. haftanın sonuçları
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor: 4-3
Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 0-0
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 1-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1
Çaykur Rizespor-Adanaspor: 2-2
Osmanlıspor-Kayserispor: 1-1
Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe: 1-3
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1
11. haftanın programı
19 Kasım Cumartesi
13.30 Gaziantepspor-Atiker Konyaspor (Kamil Ocak)
16.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adanaspor-Beşiktaş (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)
20 Kasım Pazar
14.00 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
21 Kasım Pazartesi
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Hüseyin Avni Aker)