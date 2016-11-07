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Spor

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 10. hafta geride kalırken, Medipol Başakşehir 26 puanla liderliğini sürdürdü

07 Kasım 2016 11:37

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı karşılaşma nedeniyle lige 1 hafta ara verilecek. Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta, 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

 

10. haftanın sonuçları

 

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor: 4-3

Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 0-0

Antalyaspor-Gençlerbirliği: 1-0

Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1

Çaykur Rizespor-Adanaspor: 2-2

Osmanlıspor-Kayserispor: 1-1

Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe: 1-3

Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1

 

11. haftanın programı

 

19 Kasım Cumartesi

13.30 Gaziantepspor-Atiker Konyaspor (Kamil Ocak)

16.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-Beşiktaş (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)

20 Kasım Pazar

14.00 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

21 Kasım Pazartesi

19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Hüseyin Avni Aker)

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