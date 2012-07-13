T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekildi, işte derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun fikstürünün kura çekimi yapıldı

13 Temmuz 2012 14:55

Spor Toto Süper Lig'in 55. yılı olan 2012-2013 sezonunun fikstür çekimi LİG TV'nin Ayazağa stüdyolarında gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Süper Lig kulüpleri yöneticileri de katıldı.

İşte ligin ilk hafta maçları:

Galatasaray-Kasımpaşa
İstanbul BŞB-Beşiktaş
Elazığspor-Fenerbahçe
Eskişehir-Akhisar Bld.
Kayserispor-Bursaspor
Gaziantep-Sivasspor
Gençlerbirliği-MP Antalya
Kardemir Karabük-Trabzonspor
Mersin İY-Orduspor

5 maç cezası bulunan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda cezalı olduğundan Süper Lig'in iki derbisinde taraftar desteğinden yoksun olarak sahaya çıkacak.

Bu yıl kura çekiminde ilk defa takımlara numara verilmedi. Ligde bu yıl play-off uygulaması olmayacak. 18 takım eskiden olduğu gibi 34 haftalık lig maratonunda kozlarını paylaşacak. Fair play'i simgelemek için bu yıldan itibaren 22 çocuk maçlarda futbolcularla birlikte seremonide yer alacak. Kulüp başkanları ve Futbol Federasyonu yöneticilerinin katılacağı fikstür çekimi öncesinde, 2011-2012 sezonunda federasyonun düzenlediği Digitürk CentilmenLig'de ödül almaya hak kazanan kulüplere para ödülleri verildi. En centilmen takım ödülünü Gençlerbirliği kazandı.

ETİKETLER

spor totosüper ligfikstürderbicezafenerbahçegalatasarayfenerbahçelig tv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24