Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekildi, işte derbi tarihleri

Spor Toto Süper Lig'in 55. yılı olan 2012-2013 sezonunun fikstür çekimi LİG TV'nin Ayazağa stüdyolarında gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Süper Lig kulüpleri yöneticileri de katıldı.

İşte ligin ilk hafta maçları:

Galatasaray-Kasımpaşa

İstanbul BŞB-Beşiktaş

Elazığspor-Fenerbahçe

Eskişehir-Akhisar Bld.

Kayserispor-Bursaspor

Gaziantep-Sivasspor

Gençlerbirliği-MP Antalya

Kardemir Karabük-Trabzonspor

Mersin İY-Orduspor

5 maç cezası bulunan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda cezalı olduğundan Süper Lig'in iki derbisinde taraftar desteğinden yoksun olarak sahaya çıkacak.

Bu yıl kura çekiminde ilk defa takımlara numara verilmedi. Ligde bu yıl play-off uygulaması olmayacak. 18 takım eskiden olduğu gibi 34 haftalık lig maratonunda kozlarını paylaşacak. Fair play'i simgelemek için bu yıldan itibaren 22 çocuk maçlarda futbolcularla birlikte seremonide yer alacak. Kulüp başkanları ve Futbol Federasyonu yöneticilerinin katılacağı fikstür çekimi öncesinde, 2011-2012 sezonunda federasyonun düzenlediği Digitürk CentilmenLig'de ödül almaya hak kazanan kulüplere para ödülleri verildi. En centilmen takım ödülünü Gençlerbirliği kazandı.