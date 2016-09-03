Spor Toto Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 16 haftalık bölümün ilk derbisi 24 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 16 hafta üzerinden oynanacak ilk bölüm programını açıkladı. İlk iki haftası sona eren ligde büyük maçların tarihleri de belli oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde "4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak maçların programı şöyle:

5. Hafta (24 Eylül Cumartesi)

20.00 Beşiktaş - Galatasaray (Vodafone Arena)

8. Hafta (22 Ekim Cumartesi)

19.00 Galatasaray - Trabzonspor (Türk Telekom Arena)

10. Hafta (5 Kasım Cumartesi)

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Arena)

11. Hafta (20 Kasım Pazar)

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ülker)

13. Hafta (3 Aralık Cumartesi)

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Ülker)

16. Hafta (26 Aralık Pazartesi)

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Hüseyin Avni Aker)