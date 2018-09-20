Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı hafta hakemleri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF\'den yapılan açıklamaya göre 24 Eylül Pazartesi günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Fırat Aydınus yönetecek. Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında oynanacak karşılaşmalar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

21 EYLÜL CUMA

20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (Serkan Çınar)

20:00 Bursaspor - Medipol Başakşehir (Ümit Öztürk)

22 EYLÜL CUMARTESİ

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16:00 Kayserispor - Atiker Konyaspor (Cüneyt Çakır)

19:00 Trabzonspor - Göztepe (Hüseyin Göçek)

23 EYLÜL PAZAR

16:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)

19:00 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Serkan Tokat)

19:00 Akhisarspor - Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

24 EYLÜL PAZARTESİ

21:00 Ffenerbahçe - Beşiktaş (Fırat Aydınus)