-Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılıyor İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından 6. haftanın perdesi yarın Trabzon'da yapılacak Trabzonspor-Ankaragücü maçıyla açılıyor. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle: Yarın: /* 20.00 Trabzonspor-Ankaragücü (Hüseyin Avni Aker) 15 Ekim Cumartesi: 15.00 Orduspor-Eskişehirspor (Ordu 19 Eylül) 19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Fiyapı İnönü) 19.00 Sivasspor-Gaziantepspor (Sivas 4 Eylül) 16 Ekim Pazar: 15.00 Gençlerbirliği-Medical Park Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) 15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Manisaspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs) 19.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom Arena) 17 Ekim Pazartesi: 20.00 Mersin İdmanyurdu-Fenerbahçe (Tevfik Sırrı Gür) */