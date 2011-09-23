-Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçları İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. Süper Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle: Bugün: 20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) Yarın: 18.00 Mersin İdmanyurdu-Gaziantepspor (Tevfik Sırrı Gür) 20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Hüseyin Avni Aker) 20.00 Manisaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Manisa 19 Mayıs) 25 Eylül Pazar: 17.30 Sivasspor-Bursaspor (Sivas 4 Eylül) 17.30 Orduspor-Samsunspor (Ordu 19 Eylül) 20.00 Beşiktaş-Medical Park Antalyaspor (Fiyapı İnönü) 20.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Ankara 19 Mayıs) 26 Eylül Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Eskişehirspor (Türk Telekom Arena)