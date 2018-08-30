Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.
Ligde 4. haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Yarın:
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya) HÜSEYİN GÖÇEK
1 Eylül Cumartesi:
19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK
19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar) BAHATTİN ŞİMŞEK
21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park) FIRAT AYDINUS
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) YAŞAR KEMAL UĞURLU
2 Eylül Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir) BÜLENT YILDIRIM
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) ARDA KARDEŞLER
21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya) ALİ PALABIYIK
21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye) CÜNEYT ÇAKIR