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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta hakemleri açıklandı

Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek

30 Ağustos 2018 17:34

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

1 Eylül Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde 4. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Yarın:

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya) HÜSEYİN GÖÇEK 

1 Eylül Cumartesi:

19.15 Fenerbahçe-Kayserispor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK 

19.15 Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor (Spor Toto Akhisar) BAHATTİN ŞİMŞEK 

21.45 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park) FIRAT AYDINUS 

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) YAŞAR KEMAL UĞURLU 

2 Eylül Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir) BÜLENT YILDIRIM 

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) ARDA KARDEŞLER 

21.45 Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya) ALİ PALABIYIK 

21.45 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye) CÜNEYT ÇAKIR 

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