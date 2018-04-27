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Spor

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta bu akşam başlıyor

Göztepe, ligden düşmesi kesinleşen Kardemi Karabükspor'u ağırlayacak

27 Nisan 2018 20:23

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 31. haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.

Ligde 31. haftaya 44 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, Bornova Stadı'nda saat 20.00'de Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Ligde 29. haftada konuk ettiği Bursaspor'u 2-1'lik skorla geçtikten sonra geçen hafta Teleset Mobilya Akhisarspor deplasmanında 1-1'lik skorla dönen Göztepe, yarın rakibini yenip üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak.

Ligin ilk devresinde Karabük'te oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 üstün tamamlamıştı.

Ara transfer döneminde Kardemir Karabükspor'dan takıma dahil olan Andre Poko, eski takımına karşı oynayacak.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Hakan Çinemre maçta forma giyemeyecek.

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GöztepeKarabüksporSpor Toto Süper Lig31 haftacumabaşlıyor

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