Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta başlıyor; işte haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta bugün oynanacak Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı ile başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşan Galatasaray pazar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe pazar, Beşiktaş ve Akhisarspor ise pazartesi günü karşılaşmalarını oynayacak.
İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Bugün
- 20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın
- 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
- 16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
- 19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
Pazar
- 13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
- 20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Pazartesi
- 20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)
- 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)