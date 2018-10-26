Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta başlıyor; işte haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta bugün oynanacak Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor maçı ile başlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşan Galatasaray pazar, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe pazar, Beşiktaş ve Akhisarspor ise pazartesi günü karşılaşmalarını oynayacak.

İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün

20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

Pazar

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Pazartesi