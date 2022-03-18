Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig programı

Spor Toto Süper Lig'e 30'uncu, Spor Toto 1. Lig'e ise 29'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig programı

18 Mart Cuma

20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

19 Mart Cumartesi

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)

20 Mart Pazar

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

Spor Toto 1. Lig programı

18 Mart Cuma

17.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Mart Cumartesi

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yılport Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 NasaDoge Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

20 Mart Pazar

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Mümin Özkasap)

16.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

21 Mart Pazartesi

19.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana).