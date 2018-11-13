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Spor

Spor Toto Süper Lig puan durumu

Fenerbahçe küme düşme hattından kurtuldu mu? Lig lideri Galatasaray mı? Beşiktaş kaçıncı sıraya düştü?

13 Kasım 2018 15:45

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 12. hafta geride kaldı. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiği puanlarla ligin dibine demir atan Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı 3 puanla derin bir nefes alarak 13. sıraya yerleşti. Galatasaray olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı cezalarla sarsılırken, Kayserispor karşısında 3 puanı 3 golle bulmayı başararak ligte şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Medipol Başakşehir'in ardından 2. sıradaki yerini sağlamlaştıran Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa ve Evkur Yeni Malatyaspor geliyor. Üst üste aldığı başarısız sonuçlarla taraftarını isyan ettiren Beşiktaş ise 7. sıraya kadar geriledi.

İşte Spor Toto Süper Lig 2018-2019 puan durumu

Not: Puan durumu görseli TFF resmi internet sitesinden alınmıştır.

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