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Spor

Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi

Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstürü çekildi. İlk derbi 8. hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

25 Ağustos 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstürü çekildi. İlk derbi 8. hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.


İşte Spor Toto Süper Ligi Fikstürü


Şike soruşturması nedeniyle çalkantılı günler geçiren Türk futbolunda yeni sezonun ilk adımı atıldı.


Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Lig maçları 9 Eylül'de başlayacak.


Ligde birinci hafta maçları şöyle:


Antalyaspor-Gaziantepspor
Ankaragücü-Mersin İdman Yurdu
Eskişehirspor-Beşiktaş
Bursaspor-Kayserispor
Kardemir Karabükspor-Sivasspor
Samsunspor-Gençlerbirliği
Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray
Manisaspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Orduspor



İlk derbi 8. haftada


Ligde son dört haftanın üçünde derbi maç oynanacak. Ligdeki derbiler şöyle:


8. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe
11. hafta Beşiktaş-Galatasaray
12. hafta Trabzonspor-Beşiktaş
14. hafta Galatasaray-Fenerbahçe
15. hafta Trabzonspor-Galatasaray
16. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor



Fenerbahçe'siz çekiliş


Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Lig TV'nin merkez stüdyolarında yapılan fikstür çekimine Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yönetim kurulu üyeleri ile Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe ise fikstür çekiminde hiçbir yöneticiyle yer almadı.



İlk kez play-off


Ligde bu yıl ilk kez play-off sistemi uygulanacak. Sistemde 34 hafta sonunda ilk 4 sırayı alan takım arasında 6 haftalık play-off maçları oynanacak. Play-off'u ilk sırada bitiren ilk iki takım Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü takım da UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Son takım ise 5-8. sırada yer alan takımların arasında oynanacak maçları lider tamamlayan takımla Avrupa Ligi için karşılaşma yapacak.



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