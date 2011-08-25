Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstürü çekildi. İlk derbi 8. hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.





İşte Spor Toto Süper Ligi Fikstürü





Şike soruşturması nedeniyle çalkantılı günler geçiren Türk futbolunda yeni sezonun ilk adımı atıldı.



Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Lig maçları 9 Eylül'de başlayacak.



Ligde birinci hafta maçları şöyle:



Antalyaspor-Gaziantepspor

Ankaragücü-Mersin İdman Yurdu

Eskişehirspor-Beşiktaş

Bursaspor-Kayserispor

Kardemir Karabükspor-Sivasspor

Samsunspor-Gençlerbirliği

Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray

Manisaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Orduspor

İlk derbi 8. haftada



Ligde son dört haftanın üçünde derbi maç oynanacak. Ligdeki derbiler şöyle:



8. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe

11. hafta Beşiktaş-Galatasaray

12. hafta Trabzonspor-Beşiktaş

14. hafta Galatasaray-Fenerbahçe

15. hafta Trabzonspor-Galatasaray

16. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor

Fenerbahçe'siz çekiliş



Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan Lig TV'nin merkez stüdyolarında yapılan fikstür çekimine Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, yönetim kurulu üyeleri ile Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe ise fikstür çekiminde hiçbir yöneticiyle yer almadı.

İlk kez play-off



Ligde bu yıl ilk kez play-off sistemi uygulanacak. Sistemde 34 hafta sonunda ilk 4 sırayı alan takım arasında 6 haftalık play-off maçları oynanacak. Play-off'u ilk sırada bitiren ilk iki takım Şampiyonlar Ligi'ne, üçüncü takım da UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Son takım ise 5-8. sırada yer alan takımların arasında oynanacak maçları lider tamamlayan takımla Avrupa Ligi için karşılaşma yapacak.