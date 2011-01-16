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Spor

SPOR TOTO HASILAT REKORU KIRDI ANKARA (A.A)

16 Ocak 2011 13:22

-SPOR TOTO HASILAT REKORU KIRDI ANKARA (A.A) - 16.01.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa gelirlerinde bir önceki yıla oranla 2010 yılında yüzde 34'lük bir artış sağlayarak, 3 milyar 746 milyon liralık ''rekor'' hasılat elde etti. Geçen yıl elde edilen 2 milyar 801 milyon liralık hasılata karşılık 2010 yılında 3 milyar 746 milyon liralık hasılat sağlandı. Bir önceki yıla oranla 945 milyon lira fazla hasılata ulaşan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ''rekor'' bir hasılat elde etmiş oldu. Her yıl hasılatın ortalama yarısını ikramiye olarak katılımcılara dağıtan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, 2010 yılında 945 milyon liralık fazla hasılat ile geçen yıla oranla yüzde 34'lük bir büyüme sağlamış oldu. Daha önce yüzde 20-24 arasında büyüme gerçekleştiren Spor Toto, yüzde 99'u İddaa'dan kaynaklanan önemli bir yükselme başarısı göstermiş oldu. Spor Toto ayrıca, elde ettiği hasılattan kulüplere isim hakkı bedelinin yanı sıra kamu payı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, amatör spor kulüplere ve federasyonlara kaynak aktarıyor.

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