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Spor

SPOR TOTO DOSTLUK KUPASI MONCHENGLADBACH (A.A)

22 Temmuz 2010 01:08

-SPOR TOTO DOSTLUK KUPASI MONCHENGLADBACH (A.A) - 21.07.2010 - Spor Toto Dostluk Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 4. dakikada Arda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan Demirel son anda topu kornere çeldi. 14. dakikada rakibine faul yapan Selçuk'a, hakem sarı kart gösterdi. Hakeme itiraz eden Selçuk aynı dakika içinde 2. sarı kartını ve ardından da kırmızı kartı görerek, oyun dışında kaldı. 15. dakikada Arda'nın sağ taraftan yaptığı ortada ceza alanının hemen içinde topla buluşan Lorik Cana'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 25. dakikada Arda'nın soldan altıpas içine gönderdiği top kaleci Volkan Demirel'i de aşarken, arka direkte meşin yuvarlağa dokunamayan Mustafa, takımını bir golden etti. 30. dakikada orta sahadan Baroni'nin pasıyla ceza alanının sol tarafında topla buluşan Andre Santos, önündeki rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Ufuk'un üzerinden mükemmel bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0 32. dakikada maçın Alman hakemi sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle karşılaşmayı durdurarak, soyunma odasına gitti. Hakem Kinhöfer, 9 dakikalık gecikmenin ardından sahaya çıkarak, mücadeleyi başlattı. Maç başlamadan önce Galatasaray'da Arda, Fenerbahçe'de de Volkan Demirel taraftarlara seslenerek, sakin olmalarını ve sahaya yabancı madde atmamalarını istedi. Stat: Borussia Park Hakemler: Thorsten Kinhöfer, Mark Borsch, Kai Voss (Almanya) Galatasaray: Ufuk, Ali, Servet, Gökhan, Serkan, Musa, Lorik Cana, Mustafa, Serdar, Arda, Mehmet Fenerbahçe: Volkan Demirel, İlhan, Bekir, Bilica, Andre Santos, Kazım, Selçuk, Alex, Baroni, Stoch, Gökhan Ünal Gol: Dk. 30 Andre Santos (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Dk. 2 Bilica, Dk. 14 Selçuk, Dk. 24 Gökhan Ünal (Fenerbahçe), Dk. 8 Lorik Cana, Dk. 22 Musa (Galatasaray) Kırmızı kart: Dk. 14 Selçuk (Fenerbahçe)

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