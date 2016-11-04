Spor Toto Basketbol Ligi'nde 5. hafta programı

Süper Toto Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasının programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi maç programı şöyle:

5 Kasım



16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Muratbey Uşak (Cebeci)

16.00 Pınar Karşıyaka- Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16.30 Yeşilgiresun Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Giresun 19 Eylül)

6 Kasım



14.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

16.00 Best Balıkesir-Banvit (Balıkesir Yeni Spor Salonu)

17.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor Medical Park (Abdi İpekçi)

7 Kasım



19.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

21.00 Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe (Volkswagen Arena)

