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Spor

Spor Toto Basketbol Ligi'nde 5. hafta programı

Haftanın en önemli maçında iki Euroleague temsilcisi Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek

04 Kasım 2016 14:19

Süper Toto Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasının programı belli oldu. 

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi maç programı şöyle:

5 Kasım

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Muratbey Uşak (Cebeci)
16.00 Pınar Karşıyaka- Beşiktaş Sompo Japan (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
16.30 Yeşilgiresun Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Giresun 19 Eylül)

6 Kasım

14.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)
16.00 Best Balıkesir-Banvit (Balıkesir Yeni Spor Salonu)
17.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor Medical Park (Abdi İpekçi)

7 Kasım


19.00 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
21.00 Darüşşafaka Doğuş-Fenerbahçe (Volkswagen Arena)
 

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basketbolprogramDarüşşafaka DoğuşFenerbahçe

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