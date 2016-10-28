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Spor

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 4. hafta programı

Haftanın kapanış maçında Gaziantep Basketbol ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya gelecek

28 Ekim 2016 17:02

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 4. hafta 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak TED Ankara Kolejliler-İstanbul BBSK karşılaşmasıyla başlayacak.


Spor Toto Basketbol Ligi'nde 4. hafta yarın ve 30-31 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Geçen hafta deplasmanda İstanbul BBSK'yi 84-73 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan evinde Yeşilgiresun Belediyespor'la mücadele edecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Banvit'e 74-83 mağlup olan Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basketbol deplasmanına giderken Yeşil Giresun Belediyespor'u deplasmanda 72-61 mağlup eden Fenerbahçe ise Ülker Sports Arena'da Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.

Best Balıkesir'i 77-94'lük skorla yenen Anadolu Efes de evinde Muratbey Uşak Sportif'i ağırlayacak.

 

Spor Toto Basketbol Ligi 4. hafta programı

 

29 Ekim Cumartesi

16.00 TED Ankara Kolejliler – İstanbul Büyükşehir Belediyespor
17.00 TOFAŞ – Best Balıkesir
19.00 Beşiktaş Sompo Japan – Yeşil Giresun Belediyespor

30 Ekim Pazar

13.00 Fenerbahçe – Pınar Karşıyaka
16.00 Banvit – Demir İnşaat Büyükçekmece
19.00 Trabzonspor Medical Park – Darüşşafaka Doğuş
19.00 Anadolu Efes – Muratbey Uşak

31 Ekim Pazartesi

18.00 Gaziantep Basketbol – Galatasaray Odeabank

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