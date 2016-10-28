Spor Toto Basketbol Ligi’nde 4. hafta programı

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 4. hafta 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak TED Ankara Kolejliler-İstanbul BBSK karşılaşmasıyla başlayacak.



Spor Toto Basketbol Ligi'nde 4. hafta yarın ve 30-31 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.



Geçen hafta deplasmanda İstanbul BBSK'yi 84-73 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan evinde Yeşilgiresun Belediyespor'la mücadele edecek.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Banvit'e 74-83 mağlup olan Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basketbol deplasmanına giderken Yeşil Giresun Belediyespor'u deplasmanda 72-61 mağlup eden Fenerbahçe ise Ülker Sports Arena'da Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.



Best Balıkesir'i 77-94'lük skorla yenen Anadolu Efes de evinde Muratbey Uşak Sportif'i ağırlayacak.

Spor Toto Basketbol Ligi 4. hafta programı

29 Ekim Cumartesi



16.00 TED Ankara Kolejliler – İstanbul Büyükşehir Belediyespor

17.00 TOFAŞ – Best Balıkesir

19.00 Beşiktaş Sompo Japan – Yeşil Giresun Belediyespor



30 Ekim Pazar



13.00 Fenerbahçe – Pınar Karşıyaka

16.00 Banvit – Demir İnşaat Büyükçekmece

19.00 Trabzonspor Medical Park – Darüşşafaka Doğuş

19.00 Anadolu Efes – Muratbey Uşak



31 Ekim Pazartesi



18.00 Gaziantep Basketbol – Galatasaray Odeabank