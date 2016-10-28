Spor Toto Basketbol Ligi’nde 4. hafta programı

Spor Toto Basketbol Ligi’nde 4. hafta 29 Ekim Cumartesi günü oynanacak TED Ankara Kolejliler-İstanbul BBSK karşılaşmasıyla başlayacak.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 4. hafta yarın ve 30-31 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Geçen hafta deplasmanda İstanbul BBSK'yi 84-73 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan evinde Yeşilgiresun Belediyespor'la mücadele edecek.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Banvit'e 74-83 mağlup olan Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basketbol deplasmanına giderken Yeşil Giresun Belediyespor'u deplasmanda 72-61 mağlup eden Fenerbahçe ise Ülker Sports Arena'da Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak.
Best Balıkesir'i 77-94'lük skorla yenen Anadolu Efes de evinde Muratbey Uşak Sportif'i ağırlayacak.
Spor Toto Basketbol Ligi 4. hafta programı
29 Ekim Cumartesi
16.00 TED Ankara Kolejliler – İstanbul Büyükşehir Belediyespor
17.00 TOFAŞ – Best Balıkesir
19.00 Beşiktaş Sompo Japan – Yeşil Giresun Belediyespor
30 Ekim Pazar
13.00 Fenerbahçe – Pınar Karşıyaka
16.00 Banvit – Demir İnşaat Büyükçekmece
19.00 Trabzonspor Medical Park – Darüşşafaka Doğuş
19.00 Anadolu Efes – Muratbey Uşak
31 Ekim Pazartesi
18.00 Gaziantep Basketbol – Galatasaray Odeabank