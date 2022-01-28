Spor Toto 1. Ligi'nde yabancı oyuncu sayısında değişiklik

Spor Toto 1. Ligi'nde 2022-2023 sezonu için kulüplerin daha önce 5 yabancı oyuncu tescil ettirebileceğini açıklayan TFF, söz konusu sezon için bu sayıyı 7'ye çıkardı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi. Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı.

Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi.