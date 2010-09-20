T24 LogoT24 Logo
Spor

SPOR TEŞKİLATI KESENİN AĞZINI AÇTI ANKARA (A.A)

20 Eylül 2010 21:00

-SPOR TEŞKİLATI KESENİN AĞZINI AÇTI ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, ferdi veya takım sporlarında başarılı olan sporculara maddi ve manevi her türlü desteği sağladıklarını ve sağlayamaya devam edeceklerini belirterek, bundan sonra şampiyonaların önemine ve sporcularla federasyonların takım sporlarındaki başarılarına göre, ödül yönetmeliğinin yanı sıra prim de vereceklerini söyledi. Akgül, Basketbol Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonasında aldığı ikincilik sonrası verilen primin haksız yere çok eleştirildiğini kaydederek, ''Basketbolcularımızın yaptığı çok büyük bir iştir, bir ilktir. Bu nedenle böyle bir anlamlı ödül verildi'' dedi. Basketbol Milli Takım'ın başarısının sportif değerin dışında ekonomik ve Türkiye'nin tanıtımı açısında da büyük değeri olduğunu kaydeden Yunus Akgül, Türkiye'de basketbol branşının çok iyi seviyelerde olduğunun tüm dünyaya gösterilmesi ve futboldan sonra dünyada en çok ilgi duyulan bir branşta böylesine gurur verici bir başarının yakalanmasının da çok anlamlı olduğunu söyledi. Basketboldaki primlerin, Türk tarihinde bir ilk olması nedeniyle verildiğini söyleyen Akgül, ''Aynı şekilde herhangi bir branşta, örnek olarak yüzme branşında da bir sporcumuz olimpiyat (A) barajını geçsin veya şu ana kadar olimpiyatlarda takım halinde katılamadığımız voleybol, hentbol gibi branşlarda bu katılım sağlansın, onlara da prim vereceğiz'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24