-SPOR TEŞKİLATI KESENİN AĞZINI AÇTI ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, ferdi veya takım sporlarında başarılı olan sporculara maddi ve manevi her türlü desteği sağladıklarını ve sağlayamaya devam edeceklerini belirterek, bundan sonra şampiyonaların önemine ve sporcularla federasyonların takım sporlarındaki başarılarına göre, ödül yönetmeliğinin yanı sıra prim de vereceklerini söyledi. Akgül, Basketbol Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonasında aldığı ikincilik sonrası verilen primin haksız yere çok eleştirildiğini kaydederek, ''Basketbolcularımızın yaptığı çok büyük bir iştir, bir ilktir. Bu nedenle böyle bir anlamlı ödül verildi'' dedi. Basketbol Milli Takım'ın başarısının sportif değerin dışında ekonomik ve Türkiye'nin tanıtımı açısında da büyük değeri olduğunu kaydeden Yunus Akgül, Türkiye'de basketbol branşının çok iyi seviyelerde olduğunun tüm dünyaya gösterilmesi ve futboldan sonra dünyada en çok ilgi duyulan bir branşta böylesine gurur verici bir başarının yakalanmasının da çok anlamlı olduğunu söyledi. Basketboldaki primlerin, Türk tarihinde bir ilk olması nedeniyle verildiğini söyleyen Akgül, ''Aynı şekilde herhangi bir branşta, örnek olarak yüzme branşında da bir sporcumuz olimpiyat (A) barajını geçsin veya şu ana kadar olimpiyatlarda takım halinde katılamadığımız voleybol, hentbol gibi branşlarda bu katılım sağlansın, onlara da prim vereceğiz'' ifadelerini kullandı.