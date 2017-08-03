Spor sayesinde evlenmekten kurtuldu, atletizmde rekor kırdı

Diyarbakırlı 16 yaşındaki Meryem Bekmez, spor sayesinde evlenmekten kurtuldu, liseye gitti, bölgedeki kızlara örnek oldu. Atletizmin ‘race walking’ (yürüyüş) dalında Türkiye rekorları kıran Meryem’in hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak.

Hürriyet'ten Gülden Aydın'ın haberine göre, Diyarbakır’ın Şilbe köyünde doğan Meryem Bekmez, 2013’te ortaokul birinci sınıftayken Türkiye Atletizm Federasyonu antrenörü Çetin Aslan geldi ve yıldız atlet adaylarını seçti. Onlardan biri de Meryem’di. Okullar arası seçmelerdeki 3 kilometrelik koşuda il birincisi, ardından Türkiye birincisi oldu. Aynı yıl milli takım kampına çağrıldı, katıldığı Yunanistan’daki Balkan Şampiyonası’nda birinci oldu. Antrenörü Çetin Aslan, Meryem’in yürüyüşçü (race walking) atletleri çok iyi taklit ettiğini görüp branşını değiştirdi. 2015’te Türkiye rekorunu kırdıktan sonra Gürcistan’da yapılan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda 5 kilometre ‘Yıldızlar’ ve 10 kilometre ‘Gençler’de, ertesi yıl da Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda birinci oldu.

"Gururumuz"

Meryem, 12 - 16 Temmuz’da Kenya’da yapılan Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nda 5 kilometrede 22 salise farkla dünya ikincisi oldu. 120 ülkeden atletlerin katıldığı yarışta Rus, Çin, Meksika, Kolombiyalı ‘race walking’in en iddialı atletlerini geride bıraktı. 20 Temmuz’da da İtalya’da düzenlenen Avrupa Takımlar Kupası ‘Gençler’ kategorisinde, özel yeteneği nedeniyle kendisinden iki yaş büyük genç atletle yarıştı ve ikinci geldi.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Palandöken kampından yeni dönen Meryem, her gün 15 kilometre yürüyor ve “Altın madalya için çalışıyorum” diyor.

Antrenörü Çetin Aslan, ‘yürüyüşün’ 1928 Olimpiyatları’na atletizmin bir dalı olarak dahil edildiğini belirterek şunları söylüyor: “Meryem, spor hayatı boyunca dört olimpiyat görecek. İlki 2020 Tokyo Olimpiyatları. Altın madalya için çalışıyor. Türkiye’nin gururu olacak. Federasyon, disiplini ve karakteriyle Meryem için büyük umutlar besliyor. Güneydoğu’nun ilk atlet kızı. Sadece Diyarbakır değil, bölgenin tüm kızlarına örnek oldu. Mesela şimdi çalıştırdığım 150 çocuğun 110’u kız.”

Bölgedeki kızlara örnek oldu

Meryem keşfedilmeseydi, babası Hacı Bekmez’in deyimiyle; “Şimdiye kadar ya ablası gibi evlenmiş ya da tarlalarda çalışıyor olacaktı”. Atletizm, Meryem’in hayatını değiştirdi. Okuluna devam etti, Kayapınar Teknik Ticaret Lisesi 2. sınıfa geçti.

Federasyon’dan 1000 TL maaş alıyor. İyi beslenebilmesi için de Kayapınar Belediyesi’nin kayyum Belediye Başkanı Mustafa Kılınç, işsiz babası Hacı Bekmez’i kadrolu olarak işe aldı. Meryem, Diyarbakır merkezini bile görmediği yıllardan sonra şampiyonluk yarışları için artık dünyayı dolaşıyor.