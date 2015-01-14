Spor salonunda çıplak dans görüntüleri Tayland'ı karıştırdı

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki bir fitness salonunda çıplak bir halde erkekleri eğlendiren kadınların videosu tüm ülkede konuşulur hale geldi ve milyonlarca kez izlendi. Videoda, en az altı erkeğin bulunduğu salonda dört çıplak kadın dans ediyor ve erkekleri cezbetmeye çalışıyor. Milyonlarca Taylandlı internet kullanıcısı bu görüntüleri “iğrençlik abidesi” olarak tanımladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Enis Aksu'nun haberine göre, videonun sonunda ise üzerinde sadece beline bağlı havlu bulunan adam cep telefonuyla görüntüleri kaydeden kişiye “Kameranı kapat, video çekmek yasak” diyor.

Salonun sahibi Surapan Surawattanapong (57) yaşananlardan haberi olmadığını ve 5 Aralık günü yılbaşı partisi için salonun kiralandığını iddia etti. Emniyet müdürü Prawut’un açıklamalarına göre salonun sahibi bir yıl ila 10 yıl arası hapse mahkum edilebilir.

Polis videodaki herkesi ifade vermek üzere çağırdı. Özellikle orada bulunan dört kadına kesinlikle ceza verileceği açıklandı.

Ünlü politikacı Chuvit Kamolvisit bugün Thairath gazetesine yaptığı açıklamada kadın ticareti yapan işletmelerin hep spa ya da fitness paravanıyla bu işi yaptıklarını ve bunun artık eski bir numara olduğunu ifade etti ve “birileri artık gerçekten bu konuda bir şeyler yapmalı” dedi.