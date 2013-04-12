Spor programlarına RTÜK'ten rehber

RTÜK ile Televizyon Yayıncıları Derneği'nce belirlenen "Spor programları rehber ilkeleri"ne göre, sahalarda birkaç saniyede gerçekleşen olay, ekranlarda saatlerce yer almayacak, argo ve kaba ifadelerin kullanımı önlenecek.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) tarafından geçen yıl düzenlenen Spor Programları Değerlendirme Toplantısı ile başlatılan ortak denetim süreci sonunda, "Spor programları rehber ilkeleri" belirlendi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, spor programlarından beklenen nitelikte yayınların devam edebilmesi için TVYD'nin yönetim kurulu kararıyla çeşitli ilkeler kabul ettiği bildirildi.

Özellikle genç nüfusun izler-kitle olduğu spor programlarında, argo ve kaba ifadelerin hiçbir şekilde yer almaması kabul edilen ilkeler şöyle:

"Kulüp yöneticileri, teknik direktör, taraftar, sporcu, hakem ve ilgili taraflara hakaret, saldırı niteliği taşıyan yayınlara yer verilmeyecek. Sahalarda birkaç saniyede gerçekleşen bir olay, ekranlarda saatlerce yer almayacak. Program içeriğiyle ilgisi olmayan konular spor programlarında yer almayacak. Bu programların daha nitelikli gerçekleşebilmesi için spor kulüplerinin, ilgili kurum ve kuruluşların yasal haklarını haberciliğe engel olacak şekilde kullanmamaları gerektiği kabul edildi."

Açıklamada ayrıca, dernek ve üye kuruluşların, spor camiası yetkililerinin yayın kuruluşlarına karşı tarafsızlıklarını ve üsluplarını azami ölçüde korumalarının önemli olduğuna dikkat çekildi. Sahalarda yaşanan olumsuzlukların spor programlarında yayıncı sorumluluğu çerçevesinde yansıtılması ve sahalardan aktarılan olumsuz görüntülerin, Türkiye'nin yurt dışındaki imajını da olumsuz etkileyebileceği bilinci ve sorumluluğuyla yayınların gerçekleşmesinin arzu edildiği kaydedildi.

Öte yandan spor programlarında kullanılan görsel malzemenin kolay erişilebilir olması için gerekli düzenlemelerin yapılmasının tarafların ortak arzusu olduğu da vurgulandı.

Spor programlarıyla ilgili izleyici şikayetlerinin ve tartışmaların 2012 yılının son aylarında yoğunlaşması nedeniyle RTÜK tüm taraflara çağrıda bulunarak, 19 Aralık 2012 tarihinde, İstanbul'da "Spor Programları Değerlendirme Toplantısı" düzenlemişti.

Toplantıda, spor programlarında zaman zaman yaşanan olumsuzlukları önlemeye yönelik, yayın kuruluşlarının kendi etik ilkelerini hazırlamaları, bu amaçla toplantıya katılan kurumların temsilcilerinin ve program sorumlularının da yer aldığı bir çalışma grubu oluşturulması, böylece spor programlarında uyulacak rehber ilkelerin belirlenmesi kararlaştırılmıştı.