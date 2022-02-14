Spor mahkemesi karar verdi; doping tartışmasıyla gündeme gelen Rus artistik patenciye Pekin Olimpiyatları için izin çıktı

Spor Mahkemesi (CAS) Pekin Kış Olimpiyatları’nda doping skandalıyla gündeme gelen 15 yaşındaki Rus artistik patenci Kamila Valieva’nın yarışlara devam etmesine karar verdi.

Kamila Valieva'nın aralık ayında alınan doping numunesinin pozitif çıkmasıyla Pekin Kış Olimpiyatları’nda yarışması tartışma yaratmıştı.

15 yaşındaki Kamila’nın rekabet hakkını kurtarmak için yasal mücadelede üç hakime Rusça olarak video yoluyla ifade verdiği açıklandı. Davaya; İtalya, ABD ve Slovenya'dan 3 CAS yargıcı baktı.

CAS, Valieva’nın yarışlara devam edebileceğine karar verdi ve yaşı nedeniyle Dünya Anti Doping Ajansı kapsamında “korunan kişi” statüsünde olduğu belirtildi.

Valieva’nın Pekin’de doping testinin pozitif çıkmadığı da belirtildi.

Ne olmuştu?

Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na önce takım etkinliğine katılan Valieva burada 4'lü atlayış yaparak bunu olimpiyatta başaran ilk kadın sporcu olmayı başardı. Ardından 7 Şubat'ta İsveç'in Stockholm kentindeki bir test laboratuvarı, Kamila'dan aralık ayındaki alınan idrar örneğinin pozitif çıktığını açıkladı. Öte yandan Olimpiyat için Kamila'dan alınan doping kontrollerinin ise temiz çıktığı belirtilmişti.