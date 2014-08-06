Spor kulüplerine vergi kıyağı; borçlarını 84 ayda ödeyecekler

Kulüpler SGK ve Maliye’ye olan borçlarını en fazla 42 eşit taksit halinde ödeyebilecek. Taksitler iki ay aralarla ödenecek. Tüm ödemeler yedi yıla yayılmış olacak.

Al Jazeera'nin haberine göre, tasarıyı olumlu bulan futbol ekonomisi uzmanı Tuğrul Akşar'ın çekinceleri de var.

Futbol ekonomisi uzmanı Tuğrul Akşar, tasarının olumlu bir hamle olduğu kanısında: “Fiili anlamda bakarsak kulüpler sosyal güvenlik primlerini ödemekte zorlanıyorlar. Yani ödemiyorlar. Vu yeniden yapılandırma, kulüpleri ödeme yapmaya teşvik etmek açısından önemli.”

Akşar, uzun süreli vadelendirmenin sıkıntı yaratabileceğine de dikkat çekti: “Vade uzarsa bu durum sulandırılabilir. Burada Maliye’nin sıkı durması ve ödemelerin takipçisi olması lazım. Bu borçlar gününde ödenmez, konu gündemden düşerse ya da ileride bir kez daha yeniden yapılandırmaya gidilirse toplumsal adalet uygulanamamış olur."

Haziran ayında kulüplere vergi affı gündeme gelmiş, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, kulüp olarak borçlarını ödedikleri için böyle bir affın kendilerine haksızlık olacağını söylemişti.