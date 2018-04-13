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Spor

Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

DHA'ya 2 ödül birden OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -  Spor İstanbul tarafından her yıl organize edilen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu

13 Nisan 2018 01:49

DHA\'ya 2 ödül birden

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) - 

Spor İstanbul tarafından her yıl organize edilen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonlarda destek veren basın mensuplarına ödüller verildi.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda düzenlenen gecede Doğan Haber Ajansı (DHA) 2 dalda ödüle layık görüldü. 
Spor ve basın camiasından çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede toplam 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecede, tüm koordinasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan, \'Şehir Hatları Vapur Müzisyenleri Orkestrası\' izleyicilere müzikal bir şölen yaşattı.
Ödül töreninde ayrıca pop dünyasının sevilen sanatçılarından Aydın Kurtoğlu, Spor İstanbul ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında klibini çektiği Spor Aşk şarkısını ve son zamanlardaki popüler şarkısı Söz\'ü seslendirdi.
Ayrıca, Nihat Gül ve İbrahim Sarıtaş\'ın sözlerini yazdığı Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı\'nı sanatçı Erhan Güleryüz coşkulu bir şekilde katılımcılarla birlikte söyledi.
Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri\'nde dereceye giren ve ödül alan kurum ve isimler ise şöyle:

Neriman Tekil Özel Ödülü: 
Güven Göktaş - TRT Spor 

Cüneyt Koryürek Özel Ödülü: 
Fikret Çetinkaya - Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şb Sor. 

Vefa Ödülleri:  
NTV Spor - Fuat Akdağ

Türk Sporuna Destek Ödülleri:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Jüri Özel Ödülü:  
Cüneyt Kıran 
Uygar Karaca 
Mehmet Sevinç 

Ajans Kategorisi Ödülleri:  
AA - Ersin Şiyhan
DHA - Uğur Demirkırdı
İHA - Mustafa Karagöl
Türk Spor Ajansı - Erdoğan Arıpınar

Görüntülü Basın Haber Kategorisi: 
Abdülhalik Çimen -  A Haber
Nazlı Çelik - Star TV Ana Haber
Cem Öğretir - ATV Ana Haber
Ramazan Kurnaz - Show TV Ana Haber

Görüntülü Basın Programlar Kategorisi: 
A Spor - Cüneyt Şen 
24 TV - Beyza Hakan 
FB TV - Turhan Seven 
Bein Sports - Alper Berber

Görüntülü Basın Röportaj Kategorisi: 
DHA - Mustafa Akın 
İHA - Bozhan Memiş 
24 TV - Hazal Ayaşan Ayar
FB TV - Selen Gül Dayıoğlu

Radyo Kategorisi:
Radyo Spor - Sabri Ugan 
Maçkolik - Ufuk Kaan Karacan
Lig Radyo - İlker Duralı

Kameraman Kategorisi:
TRT Spor - Taşkın Taşkıran
AA - Murat Karadağ
24 TV - Mahmut Portakal

Spor İstanbul Özel Ödülleri:
A Spor - Murat Serkan Korkmaz
CNN Türk - Cem Yılmaz
TRT Spor - Mehmet Buğra Şahin
Bein Sports - Mustafa Ersoy
Sports TV - İlhan Uzundurukan
Ülke TV - Harun Şen
Star Gazetesi - Aydın Bayram
Kanal 7 -  Zahid Akman
Sabah - Murat Özbostan

Yazılı Basın Haber Kategorisi:
Habertürk - Halil Özer
Fanatik - Yalçın Uygun
Fotomaç - Zeki Uzundurukan
Yeni Şafak - Alper Tunga Albayrak

Fotoğraf Kategorisi:
İHA - Mehmet Şirin Topaloğlu - Vedat Yangın
Hürriyet - Adem Kabayel
AA - Salih Zeki Fazlıoğlu 

Maratonu Destekleyen Spor Kulüpleri:
TFF
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş
Trabzonspor
Atiker Konyaspor
Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir
Kasımpaşa
Kayserispor

Sivil Toplum Kuruluşları:
Kadem 
Kızılay 
Yeşilay 
TKD

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Açıklamalar
- Müzikalden görüntüler
- Ödül töreninden detaylar
- Genel görüntüler

FOTOĞRAFLI

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