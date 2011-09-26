T24 LogoT24 Logo
Spor

Spor filmleri ödüllendirildi İSTANBUL (A.A)

26 Eylül 2011 00:58

-Spor filmleri ödüllendirildi İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Uluslararası Spor Filmleri Federasyonunun (FICTS) koordinasyonunda, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası FICTS İstanbul Spor Filmleri Festivali'nin kapanış galası yapıldı. Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirilen kapanış galasına çok sayıda davetli katılırken, gösterimi yapılan eserlerin sahipleri de hazır bulundu. Spor temalı belgesel filmler, uzun metraj filmler, televizyon programları, reklam filmleri ile olimpik temalı filmlerin yarıştığı festivalde dereceye giren filmlerin ödülleri sahiplerine verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24