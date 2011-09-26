-Spor filmleri ödüllendirildi İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Uluslararası Spor Filmleri Federasyonunun (FICTS) koordinasyonunda, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası FICTS İstanbul Spor Filmleri Festivali'nin kapanış galası yapıldı. Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirilen kapanış galasına çok sayıda davetli katılırken, gösterimi yapılan eserlerin sahipleri de hazır bulundu. Spor temalı belgesel filmler, uzun metraj filmler, televizyon programları, reklam filmleri ile olimpik temalı filmlerin yarıştığı festivalde dereceye giren filmlerin ödülleri sahiplerine verildi.