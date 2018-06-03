Spor camiasından Ali Koç'a tebrik mesajları

Ali Koç, aldığı 16 bin 92 oyla Fenerbahçe'nin 37. başkanı seçildi. Koç, spor camiasından da tebrikler almaya devam ediyor

Beşiktaş'ın "Ali Koç'u tebrik ederiz" başlığıyla resmi sitesinden paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Ali Koç’u tebrik ederiz

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Koç’un oy çokluğuyla Başkanlık görevine seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.



Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe’ye başkan seçilen Ali Koç ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK"

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan Ali Koç'a tebrik mesajı;

Galatasaray Kulübü de Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Ali Koç'u bu mesajla tebrik etti:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkan seçilen Sayın Ali Koç'u kutlar, bu seçimin Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"