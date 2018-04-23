Spor camiasından 23 Nisan mesajları

İSTANBUL / DHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle federasyonlar ve kulüpler kutlama mesajı paylaştılar.

Paylaşımlar şöyle;

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK

\"Millet iradesinin tecelligahı milli meclisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının uğrunda mücadele ettiği azim ve kahramanlık destanının en büyük kaynağı, en muhkem sığınağı olmuştur. 23 Nisan 1920\'de o karanlık günleri dağıtmak için kapısı hatimlerle, dualarla açılan Gazi Meclisimiz; istiklale uzanan yolu aydınlatmış ve 98 yıldır dimdik ayakta durmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin temellerini atan kahramanlar kuşağı; memleketin geleceğini teslim edecekleri çocuklara hediyelerin en büyüğünü seçmiştir. TBMM\'nin kurulduğu günün bir çocuk bayramı olarak ihdas edilmesi; Türkiye\'nin evlatlarının bu ülke için ne mana ifade ettiğinin en açık ispatıdır. Memleketin istiklalinin teminatı olan milli meclisimiz ve istikbalinin teminatı olan çocuklarımız aynı bayramın coşkusu, inancı, neşesinde birleşmiştir.

Yalnızca Türkiye\'nin değil, dünyanın bütün çocuklarına adanan bu kıymetli günün, başta bu coğrafyanın acılı evlatları olmak üzere bütün çocuklara güzellikler ve barış getirmesini temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutluyor, bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.\"

FUTBOL FEDERASYONU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin iradesi ile ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin açılış gününü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin açılışının 98. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken, varlıklarıyla dünyamıza neşe katan değerli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutlarız.

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

\"98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin kurulması, Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkemizin tarihinde dönüm noktası olmuştur. Bu uğurda canları pahasına mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Sporun, çocuklarımızın ve ülkemizin gelişiminde önemli katkısı olduğuna inanıyoruz. Sporla kazandığımız ahlaki değerler, takım ruhu, sorumluluk duygusu, inanç, özgüven ve irade gibi önemli nitelikleri, gelişen toplumumuzun yapı taşları olarak görüyoruz.

Bu kapsamda; çocuklarımızın spora ve spor kültürüne olan yakınlıklarını artırmak için üzerimize düşen görevin bilinci ile çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutluyoruz.\"

GALATASARAY

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün \"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir\" ilkesinin teminatı, ulusumuzun kendi geleceğini inşa etme çabasının en somut kanıtı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnetle anar, Atatürk\'ün çocuklarımıza olan güveninin ve ümidinin simgesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nın tüm ulusumuza kutlu olmasını dileriz.

FENERBAHÇE

Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, geleceğimizin teminatı olarak tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir.

Tüm dünyaya örnek niteliğinde olan bu anlamlı günün, 98. yıl dönümünde başta çocuklarımız olmak üzere tüm Ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı en içten dileklerimizle kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

BEŞİKTAŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin kuruluş yıldönümü olan bugün, Türkiye Cumhuriyeti\'nin en parlak sayfalarından birisi olarak tarihteki yerini almıştır.

23 Nisan\'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanması, hem ülkemizdeki hem de tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz değeri simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır.

Varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın, geleceğe güvenle bakan nesiller olarak yetişmeleri ve milletimize faydalı bireyler olarak ülkemizin geleceğinin teminatı olmaları için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Büyük Önderimiz, En Büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve yavru kartallarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlatıyor, Ulu Önderimizi minnetle ve özlemle anıyorum.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Sevgili Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramınız Kutlu Olsun

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

GENÇLERBİRLİĞİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nın 98. yıl dönümünde başta çocuklarımız olmak üzere tüm Ulusumuzun bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun...

TRABZONSPOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! Yaşasın Cumhuriyet

BURSASPOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

ANADOLU EFES

Mustafa Kemal Atatürk\'ün hayatımızın rengi ve neşesi çocuklara armağan ettiği #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

ECZACIBAŞI VİTRA

Eczacıbaşı VitrA ve Geleceğe smac ailesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlarız!