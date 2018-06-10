Spor camiası Erdoğan Demirören'in cenaze törenine akın etti (2)

Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Bakan Bak ve bir çok isim Demirören\'in bu zorlu gününde yalnız bırakmadı

Uğur DEMİRKIRDI-Ali DANAŞ, İstanbul (DHA)

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için bu sabah holding binasında tören düzenlendi ardından cenazesi Fatih Camii\'ne getirildi. Erdoğan Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane\'deki holding binası önünde gerçekleşti. Törene Erdoğan Demirören\'in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören Oktay, damadı Kıvanç Oktay, aile yakınları ve Demirören Holding çalışanları katıldı.

Demirören\'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

YILDIRIM DEMİRÖREN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İş dünyasının önde gelen isimlerinden olan spora ekonomik katkı ve destekleri bulunan Erdoğan Demirören\'in naaşı daha sonra Fatih Camii\'ne getirildi. Demirören için spor camiasından çok sayıda Kulüp Başkanı, Yönetici, futbolcu, teknik direktör ve TFF yöneticileri ile çalışanları cenaze törenine katılarak; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Demirören ailesine baş sağlığı dilediler.

Yıldırım Demirören babasını gözyaşlarıyla uğurlarken sporun önde gelen isimleri taziyelerde bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ, Faruk Süren, Dursun Özbek, Ali Dürüst, Fikret Orman, Serdar Bilgili, Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Tümer Metin, Hamit Altıntop ve daha bir çok isim Demirören\'in bu zorlu gününde yalnız bırakmadı.

Fatih Terim, Demirören\'e baş sağlığı dilerken , Türk futbolunun iki önemli isminin birbirlerine sarılması duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Fenerbahçe\'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in cenazesine katılmak için Fatih Camii\'ne gelirken, geçen pazar günü yapılan Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu\'ndaki Ali Koç\'a kaybederek 20 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe\'deki başkanlık görevinden ayrıldığından bu yana ilk kez görüntülendi. Yıldırım, Erdoğan Demirören\'in vefatı için geldiği Fatih Camii\'nde Demirören ailesine taziyelerini sundu.

Erdoğan Demirören\'in naaşı, Fatih Camii\'nde kılınan öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı\'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

BAKAN BAK: \"BAŞARILI BİR İŞ ADAMIYDI\"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, \"Erdoğan Demirören Türk sporunda çok önemli bir isim. Çocukluğumuzda Vefa Stadı\'nda amatör küme maçlarını takip ederken hep, \'Erdoğan Bey bize yardım etti, kulübümüze destek oldu, şu desteği yaptı, bu desteği yaptı\' derlerdi. Spor terimiyle İstanbul\'daki spor kulüplerinin hepsinin babasıydı. Çok büyük destekleri vardı. Ben de o yıllarda genç bir sporcuyken ve yöneticiyken hep bunlara şahit oldum. Başarılı bir iş adamıydı. Türk sporunun başı sağ olsun. \" şeklinde konuştu.

SAĞLAM: \"ONU KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ\"

Kayserispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ise \"Benim kendisiyle yoğun olarak görüşme dönemim Beşiktaş teknik direktörlüğü yaptığım dönemde oldu. Sık sık da görüşürdük. Kendisi hem hayata dair tecrübelerini hem de futbola ait bilgilerini ve bakış açısını paylaşırdı benimle. Çok naif bir ve hayırsever bir insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk sanayi camiası, ticaret camiası ve spor camiası çok önemli bir ismi kaybetti. Çok mübarek bir isim olmasının da gereği olarak bugün çok özel bir gün de defnedildi. Allah varsa günahlarını affetsin, mekanını cennet eylesin inşallah. Allah rahmet eylesin.\" diyerek konuşmasını bitirdi.

ORMAN: \"ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ\"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise Erdoğan Demirören\'in çok sevdiği bir büyüğü olduğunu belirterek, \"Allah rahmet eylesin Erdoğan ağabey bizim ağabeyimizdi. Benim babamın arkadaşı. Sirkeci\'de dükkanlarımız karşı karşıyaydı. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum.\" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aziz Yıldırım, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ, Faruk Süren, Dursun Özbek, Ali Dürüst, Fikret Orman, Serdar Bilgili, Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Tümer Metin, Hamit Altıntop gibi isimlerin cenaze namazına gelmeleri, detaylar.

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