Spor Bakanlığı'nın Kıbrıs gezisine katılan bürokratlar kumar mı oynadı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın Nisan ayı içinde KKTC ziyaretini gündeme taşıdı ve “Heyettekiler ve bürokratlar otelin kumarhanesine inip oyun oynadılar mı” diye sordu.

Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bu geziyle ilgili uyarıda bulunup bulunmadığını da sordu.

Sezgin Tanrıkulu, Bakan Kılıç’ın yanıtlamasını istediğiyle soru önergesi verdi.

CHP’li Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Nisan ayında KKTC’ye düzenlenen gezinin sebebini sorduğu önergede, geziye bakanlık bürokratları, koruma, özel kalem müdürü ve koruma olarak kimlerin de katıldığını sordu.

“Kamu görevlisi olmayan davetli sayısı kaç?” diye soran Tanrıkulu, “Bu geziye katılan heyette kamu görevlisi olmayıp davetli olarak gelen kaç kişi vardır?” dedi.

Gezinin masraflarının kim tarafından karşılandığını da soran Tanrıkulu, “Bakanlık bürokratlarının ve davetlilerin masrafları kim tarafından karşılanmıştır? Bürokratlara günlük ne kadar harcırah ödenmiştir? Davetli olarak getirilenlere harcırah ödemesi yapılmış mıdır? Heyet hangi otelde konaklamış ve geceliğine ne kadar ödenmiştir? Bunun masrafları kim tarafından karşılanmıştır?” ifadelerini kullandı.

‘Kumarhaneye mi indiler?’

GSB’nın KKTC’ye düzenlediği geziye katılanların otellerin kumarhanesinden faydalanıp, faydalanmadığını da soran CHP’li Tanrıkulu “Bu konuda herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu geziyle ilgili olarak Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarıda bulunduğu doğru mudur?” dedi.