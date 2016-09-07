Spor Bakanlığı'ndan Deutsche Welle açıklaması: Kayıtlara el koyma yok, sunucu maksadını aştı

Spor Bakanlığı, Akif Çağatay Kılıç’ın Alman haber kuruluşu Deutsche Welle’ye (DW) verdiği söyleşinin video kayıtlarına bakanlık tarafından el konulduğu iddialarını yalanladı. "'Kayıtlara el konulduğu' ifadesinin gerçeği yansıtmadığının" savunulduğu açıklamada, "Bant kaydı olarak gerçekleştirilen röportaj sırasında sunucu tarafından 'Maksadını aşan ifadeler ve ithamlar' kullanılması üzerine ilgili televizyon yetkililerine söz konusu röportajın yayınlanmaması talebimiz iletilmiştir" dendi. Açıklamada, "Talebimiz üzerine röportajın yayınlanmamasıyla ilgili tasarrufumuz, söz konusu medya kuruluşunun yayın merkezi olan ülkede hassasiyetle uygulanmakta olan 'Authorization/Yetkilendirme' kuralının yerine getirilmesidir" ifadeleri kullanıldı.

Deutsche Welle’de yayımlanan habere göre, Michel Friedman, Conflict Zone adlı programı için Akif Çağatay Kılıç ile 15 Temmuz darbe girişimi, darbe girişimi sonrası kitlesel görevden almalar ve tutuklamalar, basınının içinde bulunduğu durumun ağırlık olduğu konularda Ankara’daki bakanlık binasında bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında Akif Çağatay Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konularla ilgili olarak söylediklerine açıklık getirmesi de rica edildi. Bakan Kılıç, söyleşinin tamamlanmasından hemen sonra Michel Friedman ile vedalaştı. Bakan, odadan ayrıldıktan sonra Bakanlık Basın Sözcüsü, DW'nin söyleşiyi yayınlayamayacağını belirtti. Friedman ve ekibinin bu kararı protesto etmesi üzerine televizyon için hazırlanan kayıtlara Bakanlık görevlileri tarafından el konuldu. DW ekibine video kaydını teslim etmeden Bakanlık binasından çıkamayacakları bildirildi.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “Bu Türkiye'deki basın özgürlüğünün bir kez daha apaçık şekilde ihlal edilmesi demektir. Burada yaşanan Türk yönetimi tarafından yapılmış bir zorlamadır. Bunun hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle ilgisi yoktur. Bir bakanın kendi rızasıyla söyleşi verdikten sonra sorulan sorular hoşuna gitmediği için söyleşinin yayınlanmasını bu şekilde önlemeye kalkışması kabul edilemez. Türk tarafından video kayıtlarımızın derhal teslim edilmesini talep ediyor ve atılabilecek hukuki adımları inceliyoruz” açıklamasını yaptı.

DW olayın gerçekleştiği akşam Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne olayla ilgili protestosunu iletti ve video kayıtlarının iadesini talep ettiğini duyurdu. 5 Eylül tarihinde çekilen video kayıtlarının iadesi için DW tarafından 6 Eylül 2016 Salı günü TSİ saat 12:00'ye kadar tanınan süreye Türk makamlarınca uyulmadı. DW, telefon kanalıyla Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tekrar kayıtların iade edilmesi için acilen çağrıda bulundu. Bakanlık'tan alınan cevap ise sadece "bu söyleşinin yayınlanmasının istenmediği" oldu.