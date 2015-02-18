Spor Bakanı'ndan soyunma odasındaki tokada gecikmiş yorum: Onaylamıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sporda şiddete karşı olan tutumlarının açık olduğunu belirtip, “Fizik şiddeti onaylamam kesinlikle mümkün değil’ diye konuştu. Galatasaray Basketbol takımında Ergin Ataman ile sporcusu arasında geçen olayı medyadan takip ettiğini, konunun detayları hakkında tam bir bilgiye sahip olmadığını dile getiren Kılıç, şunları söyledi:

Bununla ilgili kulübün bir açıklaması oldu. Sportif bir sorgulama yapıldığı bilgisi verildi. Konu çok hassas bir konu. Olaya neden olan ikili ilişki hakkında tam bir bilgim yok. Tam olarak detayları bilmediğim için çok fazla yorum yapamam ama fiziki bir şiddeti tasvip edemeyiz.

Daha önce Fatih Terim ile ilgili bir örnek verildi. Açık açık söylüyorum oradaki mesele tokat meselesi değil. Orada ne yaşandı bilmiyorum ama fiziki şiddeti kesinlikle onaylayamam.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Arslan’a konuşan Bakan Kılıç, Kulüpler Birliği toplantısında şiddeti önleme konusunda kulüp başkanlarının ortak noktada buluştuğunu, başkanlar arasında bir uzlaşma sağlandığını vurgulayan Kılıç, konuyla ilgili şunları söyledi:

- Ancak dışarıda bazı başkan ve yöneticiler konuları farklı yerlere getirebiliyor. Hepimiz yaptığımız açıklamadan sorumluyuz ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Kulüp yöneticilerinin İngiltere’de yapacağı açıklamalar bellidir. Tahrik edici, rakibi incitici olamaz. Bizde ise rakibi incitici açıklamalar yapılıyor.

- Bu doğal olarak karşıdan size tepki getiriyor. O zaman da genel anlamda psikolojimiz bozuluyor. Taraftar, sporcu, teknik adam, yönetici herkes tepki gösteriyor. Bu tür incitici demeçler psikolojimizi ciddi biçimde etkiliyor. Ancak bu tek neden değil. Bunun daha farklı etkenleri de var. Bedelsiz bilet verilmesi, kendisini taraftar olarak tarif eden ama kulübe zarar veren insanların davranışları, hepsi bir araya gelince tepki büyüyor.

- Kulüpler, sadece şiddeti önleme de değil ekonomik yapılarında yaşadığı sıkıntılarda da ortak düşüncelere sahip. Ancak farklı ortamlarda farklı açıklamalar, olayları istenmeyen noktalara getirebiliyor. Futbol Federasyonu ile zaman zaman bilgi paylaşımımız oluyor.

Şiddet, seyirci maça gelmediği için azalmadı

“Şiddete karışanlar nasıl bir ceza ile karşılaşacağını bilmeli ve bunlar görünebilir olmalı ki caydırıcı olsun. Seyirci gelmediği için şiddet azaldı, anlayışına katılmıyorum.”

6222 sayılı yasayı şiddeti önlemek için çıkardıklarını da belirten Kılıç, şöyle konuştu:

- Ancak bu yasanın uygulanabilirliği önemli. Bu yasaya aykırı olarak hareket eden kişilere verilen cezaların daha fazla duyurulması gerekiyor. Sporda motivasyon ve adrenalin sertliği beraberinde getirebiliyor ama bunun şiddete dönmemesi lazım. Şiddete karışanlar nasıl bir ceza ile karşılaşacağını bilmeli ve bunlar görünebilir olmalı ki caydırıcı olsun.

- Yurt dışında bu tür eylemlerin önlemesi için 3-4 ay çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de elektronik bilet zorunluluğu var. Bazı eksikleri var. Ancak eksikleri gidermek ayrı şey, bunun ruhunu anlamak ve uygulamak ayrı bir şey. Bazı alışkanlıkların bitmesi kolay değil.

- Seyirci gelmediği için şiddet azaldı anlayışına katılmıyorum. Bu konuda niye yurtdışındaki örnekleri bakmıyoruz. Biz kulaklarımızla duymadık mı, “Küfür ve şiddet nedeniyle ailemizle, çocuğumuzla maça gidemiyoruz” diyen insanları. Bunları önlemek adına, elektronik bilet uygulaması ve diğer önlemleri uygulamak gerekiyor.

İleri gitmek için dikiz aynasına

bakmaktan vazgeçelim

“Hakem aranması doğru değil. Bu tür yaklaşımları bir kenara bırakmalıyız. Sürekli dikiz aynasına bakıyoruz. İleri gitmek için önümüze bakmalıyız”

Futbol Federasyonu’nun yakın zamanda hakemlerle ilgili bir adım attığını da ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

- Hakem aranması kesinlikle olmamalı. Federasyon özerk ve bu tür tedbirlerle ileride yaşanabilecek yeni sorunların önüne geçilecektir. Bizim “O öyle dedi, bu böyle dedi” türü yaklaşımları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Sürekli dikiz aynasına bakıyoruz. İleri gitmek için önümüze bakmalıyız.

- Kürek milli takımında yaşanan olayı hepimiz biliyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray kulübü, milli takımda elde edilen başarıda, sadece kendi sporcularını kutladı. Orada ay yıldız altında elde edilmiş bir başarı var. Bu ayrımlar doğru değil. Bu tür ayrımlı yaklaşımlar bize başarı getirmez.

- Kendi takımımızı övelim ama karşı takımı düşman görme alışkanlığından vazgeçelim. Bu doğrultuda, kısa süre önce Galatasaray başkanının yaptığı rakip takım şampiyon olursa açıklamasını çok doğru ve yerinde bir adım olarak değerlendiriyorum.

Özgecan cinayeti hepimizi etkiledi

Bakan Kılıç, Tarsus’taki Türkiye’yi yasa boğan cinayetle ilgili olarak da “Özgecan Aslan’ın hunharca öldürülmesi hepimizi çok etkiledi. Baba ve annesi vakur bir duruş sergiledi. Onların açıklamaları ve davranışı çok anlamlı ve değerliydi” dedi.