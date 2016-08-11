Spor Bakanı Kılıç’ın kuzeninin katil zanlılarına müebbet hapis istemi

İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda cesedi bulunan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın kuzeni, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da yeğeni olan işadamı Fatih Mehmet Kılıç'ı öldürdükleri iddia edilen Metin Ütü ve Salim Önder hakkında ‘ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Habertürk’ten Kurthan Demir’in haberine göre, Fatih Mehmet Kılıç cinayeti ile ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tekstil ve emlak işi yapan maktül Mehmet Fatih Kılıç ile cinayet zanlısı Metin Ütü'nün daha önceden tanıştığı anlatıldı. İddianamede, maktülden 7 ay önce 300 bin lira borç alan Ütü'nün karşılığında teminat olarak bir ev tapusu verdiği, Ütü'nün parayı zamanında 330 lira olarak geri ödeyerek ev tapusunu geri aldığı ve bu alışverişin ikili arasında karşılıklı güven oluşturduğu belirtildi.

İddianameye göre olay şöyle gelişti:

Firari şüpheli Salim Önder, bir süre sonra arkadaşı olan Metin Ütü'yü telefonla arayarak 800 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ütü daha önce borç alıp ödediği Kılıç'ı arayarak durumu anlattı. Ütü ve Önder Kılıç'ın Bakırköy'de bulunan ofisine giderek borç para görüşme yaptı. 800 bin lira isteyen ikiliye Kılıç ancak 700 bin lira verebileceğini söyledi ve yine teminat olarak gayrımenkul tapusu istedi. Teklifi kabul eden Salim Önder kiraladıkları lüks cip ile olay günü Kılıç'ı, Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonundan aldı.

Sancaktepe Tapu Dairesi'ne gitmek için yola çıkan şüpheliler randevu saatine uzun zaman olduğunu söyleyerek Kılıç'ı Ömerli'ye yemeğe götürme teklifinde bulundu. İddianamede otomobil Şile yolunda seyir halindeyken arka koltukta oturan Salim Önder'in üzerindeki ruhsatsız tabanca ile Kılıç'ı ensesinden vurarak öldürdüğü anlatıldı. İkili daha sonra da cesedi Çekmeköy Ömerli Mahallesi, Ömerli Caddesi üzerindeki ormanlık alana atarak içerisinde 550 bin lira bulunan çantayı aldı. İddianemedi şüpheliler daha sonra kiraladıkları lüks cipte bulunan kan izlerini bir benzinlikten aldıkları ıslak mendil ile sildiklerinin belinlendiği ifade edildi.

Olayın ardından Metin Ütü'nün, Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne giderek teslim olduğunun belirtildiği iddianamede, cinayeti işlediği iddia edilen Salim Önder'in olaydan bir gün sonra 18 Mayıs tarihinde Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı. Şüphelilerin 62 kez telefon görüşmesi yaptıklarını, olay tarihinden bir gün önce ve olay günü bu görüşmelerin sıklaştığını tespit eden savcılık, Önder'in üzerine gayrimenkul bulunmadığını da belirledi. İddianamede şüphelilerin tapuya gitme bahanesiyle maktulün üzerinde taşıdığı parayı gasp etmek için fikir ve eylem işbirliği içerisinde cinayeti işledikleri belirtildi.

Her iki şüphelinin de, ‘tasarlayarak öldürme' ve ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, silahla yağma' suçlarından ‘ağırlaştırılmış müebbet' ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Ayrıca yurt dışına kaçtığı belirlenen Salim Önder hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldı.