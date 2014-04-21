Spor Bakanı derbi için kaç e-bilet satıldığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş – Fenerbahçe maçında 11 bin 500 kişinin e-bilet ile giriş yaptığını açıkladı. Kılıç, Türkiye genelinde Passolig kartı başvurusunun 90 bini aştığını belirtti.

Bakan Çağatay Kılıç, Samsunspor ile Karşıyaka arasında oynanan PTT 1'inci Lig maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye genelinde Passolig kartı başvurusunun 90 bini aştığını belirten Bakan Çağatay Kılıç, "Bunlardan bir kısmı taraftarlarımızın kendi kulüp logosuyla istedikleri, kimisi de logosuz kartlardan oluşuyor. Bazı konular hakkında kamuoyunda anladığım kadarıyla bilgi noktasında ciddi eksiklikler var. Belki arkadaşlarımız bilgilendirmede eksik kalmış olabilirler. Onlardan bilgilendirme konusunda tekrar bir çalışma yapmaları için ricada bulunduk" dedi.

Kulüp logosu şart değil

Tüm kartlarda mutlaka takımların logosu olacak şeklinde yanlış bir ifadenin spor kamuoyunda dile getirildiğine değinen Bakan Çağatay Kılıç, "Bu, tamamen isteğe bağlı bir şey. Vatandaşımız, taraftarımız, hangi takımlı olduğu kartın üzerinde olmasını ister ise o zaman bu şekilde başvurusunu yapıyor ve gelecek olan Passolig kartı, tuttuğu takımın logosu ile geliyor. Eğer böyle bir seçim yapmazsa Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) logosuyla geliyor. Yani benim de kendi Passolig kartımda olduğu gibi bir tarafında TFF'nin logosu, diğer tarafında da fotoğrafım var" şeklinde konuştu.

Derbide e-bilet 11 bin 500'ü geçti

İstanbul'daki derbi ile ilgili olarak aldığı son bilgileri de aktaran Bakan Çağatay Kılıç, şöyle devam etti:

"Elektronik biletlendirme şu anda 11 bin 500'ü geçmiş. Bu sezon kombine satın almış olan taraftarlarımız kombine kartları ile maçları takip edebilecek. Bana verilen bilgiye göre Beşiktaş'ın 15 bini aşkın da kombinesi var. Onlar da maça girebilecek. Şu anda satış devam ediyor. Süper Lig ve PTT 1'inci Lig'deki uygulamamızın, ileriki zamanda çok güzel geri dönüşleri olacak. Çünkü bu uygulamanın, statlarımızdaki huzur ortamının sağlanması noktasında faydalı olacağına inanıyorum. Kartlarla ilgili ödenen bedellerin yüzde 47'sinin doğrudan kulüplere aktarıldığı bilgisine de göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani kulüplerin burada çok ciddi bir maddi geliri olacak" dedi.

Passolig kartının farklı özellikleri var

Passolig kartının üzerinde farklı özellikler de bulunduğunun altını çizen Bakan Çağatay Kılıç, "Örneğin bu kartı toplu taşımada kullanmak mümkün olabilecek. Çokça gündeme getirilen kredi kartı özelliği de mevcut. Ancak bunlar isteğe bağlı. Örneğin kartı aldınız ve sadece futbol müsabakalarına girmek için kullanmak istiyorsunuz. Bu opsiyon da sizler için var. Bu taraftarımızın kartını hangi şekilde kullanmak istediği tercihine bağlı" ifadelerini kullandı.

Uygulamaya katılmayacaklarını belirten iki kulübe yönelik soruya ise Bakan Çağatay Kılıç, şu şekilde yanıt verdi:

"Bu süreç, futbol federasyonumuzun yürüttüğü müzakerelerle devam edecek bir süreç. Ama şu anda bana verilen bilgi, önümüzdeki sezon için görüşmelerin gayet olumlu sürdüğü. Yeni bir döneme girdik. Bu nedenle her açıdan biraz sakin olmakta fayda görüyorum. Bazı aksaklıklar olabilir. Bu noktada ben taraftarlarımızın, vatandaşlarımızın anlayış göstermesini rica ediyorum. Gerçekten yoğun, özverili bir çalışma var. Bu noktada da vatandaşımızın bizlere, taraftarlarımızın da kulüplerine destek olmalarını rica ediyorum. Ve bu şekilde geçiş sürecini atlatıp ondan sonra da yolumuza çok daha huzurlu ortamlarda devam edeceğimize inanıyorum" şeklinde cevap verdi.