Spor Bakanı: Acımayacağız ama adil olacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ”Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız acımayacağız ama adil olacağız. Biz bunu yapacağız bizim kimseye acımak gibi bir derdimiz yok. Bu millete bu devlete ihanet edenlere biz mi acıyacağız? Acımayacağız ama adil olacağız" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kılıç’ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızda sayın Başbakanımız da dile getirdi, neyin ne olduğunu çok iyi araştıracağız imza bir sorumluluktur. Neyin altına imza attığımızı bilerek imza atıyoruz. İnceliyoruz tüm bakan arkadaşlarımız kendilerine bağlı olan kurumlarda gece gündüz çalışıyorlar. Birçok yerden birçok bilgi geliyor. Savcılıklar, hukuk ile beraber çalışıyoruz. Elinizde bir bilgi var ise çıkıp da şunu söylemeyin, 'Şöyle biliyorum, böyle biliyorum, öyle yapmayın' savcı orada, git ver bilgisini biz de işlemini yapalım. Savcılar bizimle çalışıyor, hukukçular bizimle çalışıyor, emniyet bizimle çalışıyor. İstihbarat, askeriye bizimle çalışıyor. Tüm evraklar bizim önümüzde, biz bilgi ile hareket etmek zorundayız. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız acımayacağız ama adil olacağız. Biz bunu yapacağız bizim kimseye acımak gibi bir derdimiz yok. Bu millete bu devlete ihanet edenlere biz mi acıyacağız? Acımayacağız ama adil olacağız.”

Belediyelere kayyım

"Şimdi çıkardığımız kanun ile bazı belediyelere kayyım atandı. Birileri çıkmış 'Neden kayyım atandı' diyor? Bunlar çukur açtı belediye kamyonuna bomba yükledi. Belediyenin binasından ambulansa ateş etti. Belediyenin kaynağını Kandil'e aktardı. Aktarmaya çalıştı. Ne yapacaktık biz seyredecek miydik? 'Kayyım atananlara demokratik hakları ihlal ediliyor' İnsan öldürülüyor insan yaşam haklarına son veriliyor sen hangi haktan bahsediyorsun, hangi demokrasiden bahsediyorsun? Yurtdışından gelip bir yere oturup da iki tane brandayı astın geri kalan kaynağı Kandil’e aktardın. Sen belediye başkanı mısın değilsin. Teröre yataklık yapan birisisin çekil git kanun önünde hesabını ver. Geldiğin ülkede bunu yapsan anında götürürler”

"Senin Cizre belediye başkanından bahsediyorum. Hadi götür bakalım sana o devletin verdiği bir Euro’yu yasadışı bir örgüte aktar bakalım anında alırlar götürürler. Biz ne yaptık bu milletin kaynağını parasını onurunu şerefini haysiyetini taşımak ile yükümlü olanlar taşımayınca, biz de gereğini yaptık ne oldu çöpler toplanıyor belediyecilik hizmetleri yapılıyor. Fena mı oluyor? Orada yaşayan vatandaşlarımız, bıktı bunlardan artık bıkmış vaziyette bazıları can korkusu ile biraz kenarda duruyordu ama şimdi herkes çıktı ortaya yeter diyor. Diyarbakır’a gittik vatandaşlarımız bizlere neler anlattı Tunceli’ye gittim neler anlattılar. Bıktık bunlardan diyorlar bunları burada istemiyoruz diyorlar."