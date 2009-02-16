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Politika

'Sponsorlu başkanlar var'

Seçimlere düşük bütçe ile hazırlandığını söyleyen İzmir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Bazılarının sponsoru var" dedi.

16 Şubat 2009 02:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçimlere mütevazı bir bütçe ile hazırlandığını belirtti.


IF Wedding Fashion Fuarı tanıtım toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kocaoğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İzmir'de yerel seçim yarışının centilmence geçtiğini, bu konuda kentin büyük ilerleme kaydettiğinin görüldüğünü ifade eden Kocaoğlu, kendisinin seçimlere geçen 5 yılda yapılanları ve gelecekte yapılacak olanları anlatarak hazırlandığını söyledi.

"AKP'li bakanların İzmir'e yönelik vaatlerini nasıl değerlendirdiği" yönündeki bir soru üzerine Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Benim bir tane sponsorum yok. İzmir için söylemiyorum ama ülke genelinde sponsoru olan belediye başkanları var. 5 yıllık belediye başkanlığım döneminde belediyeye 1 lira bağış almadım. Belediye başkanlığı nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yaptım. Seçimlere mütevazı bir bütçeyle hazırlanmam gerekiyor. AKP'li bakanlar tabii ki adaylarına destek verecek.

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