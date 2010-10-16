SP'nin yeni Genel Başkanı Erbakan

T24

Partinin kayyuma devredilmesi ve Numan Kurtulmuş'un parti genel başkanlığından istifa etmesiyle çalkantılı sürece giren SP, "Şuurlandık çelikleştik geliyoruz" sloganıyla bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yeni genel başkanını seçti.



Kongrede, 1250 delegenin oy kullanması gerekirken ve Eski Genel Başkan Numan Kurtulmuş ve beraberindeki bazı delegelerin istifa etmesine rağmen ''Kongre çoğunluk sayısının'' bulunması dolayısıyla oy verme işlemi başladı.





Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi'nde, Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan, 88 delegenin teklifi ile genel başkanlık için aday gösterildi. Yapılan oylamada 684 oy alan Erbakan, Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı oldu.





Böylece Erbakan 84 yaşında siyaset sahnesine aktif bir şekilde tekrar geri dönmüş oldu. Bu Erbakan'ın 4 ayrı partide 5. genel başkanlığı oldu.



Erbakan'ın çocukları Fatih ve Elif de parti yönetimine aday gösterilmişti.





Kürsüye asansörle çıktı



Erbakan daha önce parti liderliğine aday olmayacağını açıklamıştı, ancak Divan Başkanı Yasin Hatipoğlu delegelerin isteği ile Necmettin Erbakan'ın aday gösterildiğini açıkladı.





Delegelerce aday gösterilen Milli Görüş lideri, kongre kürsüsüne kendisi için özel yapılan asansörle çıkarıldı.



Saman dolu kuş ile gerçek kuş bir olur mu?



Erbakan seçilmesinden önce salonda yaptığı konuşmada ise AK Parti'ye yüklendi. Erbakan, Başbakan Erdoğan'dan bahsederken ismi 'Tayyip'i kullandı.



Erbakan konuşmasında şunları kaydetti:

''Son günlerde yaşadığımız olaylar Allah'ın bir lütfudur, birilerini kolundan tutup çıkartmak veballi bir olaydır. Biz kimseye karışmadan herkes kendi yerini almıştır.



AKP nedir, Saadet Partisi nedir onu anlatacağız, bu zihniyet daha önce Demirel'i getirdi onu kullandı. Daha sonra bizim evladımız Özal'ı getirdi. Ardından Tayyip'i getirdi, aslı varken diğerlerini getiriyor. Hiç saman dolu kuş ile gerçek kuş bir olabilir mi? Saman dolu kuşlarla bunları kandırıyorlar. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, oku sandıktan çıkardık, dokuz ay sonra yapılacak seçimlerde kendimizi anlatacağız ve iktidar olacağız.''





Bizde vazife istenmez verilir



Erbakan teşekkür konuşmasında ise şunları kaydetti:

"Kendi partimize kavuştuk elhamdülillah. Hepiniz merak ediyordunuz, acaba genel başkan meselesi ne olacak... Görüyorum ki huzur içindesiniz. Bizde vazife istenmez verilir.





"Şuurlandık, çelikleştik"



Öte yandan kongrenin yapıldığı Atatürk Spor Salonu'nda asılan pankartlar ve seçilen sloganlar partinin geçirdiği çalkantılı sürece işaret ediyor.



Partide yaşanan sancılı dönemin ardından hazırlanan slogan da dikkat çekici. Saadet Partililerin seçtiği slogan "Şuurlandık, çelikleştik, geliyoruz" oldu.







Necmettin Erbakan Kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli siyasi kimliklerinden eski milletvekili ve başbakanlarından Necmettin Erbakan 29 Ekim 1926 Sinop doğumlu. Sinop Kadı Vekili Mehmet Sabri ile Kamer Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafı Adana'nın Kozan ilçesinin tanınmış ailelerinden. İlk öğrenimine Kayseri'de başlamasına karşın babasının tayin olması dolayısıyla Trabzon'da tamamladı. İstanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirdi . İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden 1954 yılında mezun oldu. Teknik üniversitedeki sınıf arkadaşları arasında Süleyman Demirel ve Turgut Özal da vardı. Fakülte'ye 2. sınıftan başlamıştı. Aynı yıl aynı yerde "Motorlar Kürsüsü"nde Asistan oldu.



Üniversite tarafından 1951'de gönderildiği Almanya'da Reinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen: RWTH Aachen (Aachen Teknik Üniversitesi)'da doktorasını yaptı. Alman Ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezi'nde Prof. Dr. Schmidt ile çalışmalar yaptı ve Alman Üniversiteleri’nde doktorasını verdi, 1953'de Doçentlik sınavını vermek üzere İstanbul'a döndü. 27 yaşında 1954'de İTÜ'de Doçent oldu. Araştırmalar yapmak üzere tekrar Federal Almanya'nın Deutz fabrikalarına gitti. Leopard tanklarını geliştirme çalışmasında araştırma başmühendisi olarak görev aldı (1951-54). Mayıs 1954-55 arasında askerlik yaptı. Tekrar Üniversiteye döndü. 1956-1963 arasında 200 ortaklı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motor'u kurdu ve Motor üretimini gerçekleştirdi. 1965'te Profesör unvanlarını aldı. 1967'de TOBB Genel Sekreterliği'ne seçildi. Aynı yıl Nermin Erbakan'la (1943-2005) evlendi.



1969'da Adalet Partisi'nden milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için,Konya'dan bağımsız aday oldu ve iki milletvekili seçtirecek oy alarak milletvekili seçildi. 1970'de Milli Nizam Partisi'ni kurdu, ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ekim 1973'de MNP kadrosuyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu. 1974-1978 döneminde üç ayrı kaolisyon hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi 48 milletvekili çıkardı.Bu dönemde, Kıbrıs Harekâtı'nın yapılmasını savundu, harekattan sonra adanın tamamının ele geçirilmesini savundu. Fakat Ecevit bu görüşte değildi. 17 Kasım 1974'de hükümet dağıldı.Daha sonra 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi yarı yarıya oy kaybederek 24 milletvekili çıkardı.



6 Eylül 1980'de partisi Konya 'da Kudüs Mitingi düzenledi.Sonraları 12 Eylül'ü yapan generallar bu mitingin 12 Eylül Askeri müdahalesi'nin sebeplerinden birisi olduğu söylenmiştir.



12 Eylül'de bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980'de 21 MSP yöneticisiyle birlikte 'MSP'yi illegal bir cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı davranmak ' suçlamasıyla tutuklandı. 24 Temmuz 1981'de serbest bırakıldı ve beraat etti.



1982 Anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı aldı. 1987'de halk oylamasıyla tekrar siyasete döndü. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'ne daha sonra genel başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya'dan milletvekili oldu.



Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekili ile birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve başladı. Koalisyon hükümeti Başbakanı olarak görevde olduğu 1996-1997 arası bir yıllık dönemde Türkiye ekonomisi %7.5 oranında büyümüş ve Türkiye'nin GSMH'si Dünya toplamının binde 11.96'sınden binde 12.37'sine yükselmiştir.[1] Yaptığı çeşitli reformlar arasında, kamu kuruluşları arasında havuz sisteminin kurulması ve gelişmekte olan halkın çoğunluğu Müslüman ülkelerden 8 tanesini biraya getiren D8 oluşumu gösterilebilir. Laiklik ve Atatürkçülük tartışmaları sonucunda, post-modern darbe ile Erbakan istifa etmek zorunda bırakılmıştır.



21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, RP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve RP kapatıldı. Kurucusu olduğu Milli Görüş Hareketi'nin 2001 yılında bölünmesinden sonra Erbakan'ın da desteklediği Milli Görüş'çü kanat Recai Kutan başkanlığındaki Saadet Partisi'ni kurdu. Daha sonra partinin genel başkanlığı yürüttüyse de siyasi yasağı nedeniyle görevi bıraktı ve cezası kalkınca da sağlık problemleri nedeniyle göreve dönemedi. Hakkında açılan kayıp trilyon davasından sonra ev hapsi cezası aldı, fakat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ceza sağlık sorunları nedeniyle affedildi.





