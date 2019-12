-S&P'nin başkanı değişiyor BANGALORE/NEW YORK (A.A) - 23.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Başkanı Deven Sharma görevini bırakıyor. S&P'nin ana kuruluşu McGraw-Hill'den yapılan açıklamada, 2007 yılından itibaren S&P'nin başkanlığını yapan Deven Sharma'nın 12 Eylül'de yerini Citibank Operasyon Direktörü Douglas Peterson'a bırakacağı belirtildi. ''S&P'' kıyaslanabilir, ileri görüşlü ve şeffaf değerlendirmeler yapmaya devam edilecek'' denilen açıklamada, Sharma'nın yıl sonuna kadar kuruluşun stratejik portföy gözden geçirme biriminde çalışmayı sürdüreceği ifade edildi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 5 Ağustos'ta dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Sharma, 2002 yılında danışmanlık firması Booz Allen Hamilton'dan McGraw-Hill şirketine geçmiş, daha sonra 2006 yılında S&P'de çalışmaya başlamadan önceki sürede McGraw-Hill'in küresel stratejiden sorumlu başkan yardımcı olarak görev yapmıştı. S&P'de 2006 yılında yatırım hizmetleri ve küresel satışlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan Sharma, 2007 yılında S&P'nin başkanlığı görevine gelmişti. Financial Times, McGraw-Hill şirketinin yönetim kurulunun dün yaptığı toplantıda Sharma'yı değiştirme kararı aldığını yazdı. S&P'nin, 5 Ağustos'ta ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu ''AA+''ya indirmesinden sonra küresel borsalarda büyük satışlara yol açmış, ABD Hazinesi ve ABD Başkanı Barack Obama S&P'nin kullandığı yöntemi eleştirmiş, not indirimi kararının doğru olmadığını savunmuştu. ABD Adalet Bakanlığı, 2008-2009 yıllarındaki finansal krize yol açan tutsat (mortgage) kredilerine değerinin üzerinde not verip vermediği konusunda S&P hakkında soruşturma başlatmıştı.