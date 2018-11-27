SP'li İslam: HDP, İyi Parti, CHP VE SP ittifak yapmalı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, HDP, İyi Parti, CHP ve partisinin ittifak gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, AKP'nin yerel seçimde yüzde 30 bandında kalacağını söyleyen SP'li Cihangir İslam, 'Gemi su alıyor. Fakat deliğin MHP yaması ile kapatılacağını zannetmiyorum' dedi.

"Gemi su almaya devam ediyor"

AKP-MHP arasında yeniden başlayan ittifaka ilişkin İslam, "Artık delik büyümüştür. AK Parti'deki kayıp devam ediyor. Gemi su alıyor. 24 Haziran'da yüzde 42 dedik anketler bunun çok daha aşağılarda olduğunu da gösteriyor" dedi. AKP'nin belediyeleri elinde tutma garantisinin ortadan kalktığını söyleyen İslam, "Şu anda kendine bir ortak arıyordu ve onla ortaklık yapabilen bir tek MHP vardır. Aslında onların 24 Haziran'da değil 17-25 Aralık'tan bu yana devam eden bir ortaklıkları var. Tabii AK Parti'nin icraatına ortak olanlar onların siyasi faturasına da ortak olmayı kabul etmiş demektirler. Çünkü seçmen bunu da dikkate alacaktır. Fakat deliğin artık MHP yaması ile kapatılacağını da zannetmiyorum. Gemi su almaya devam ettiği için delik daha da büyümüştür. Mahalli seçimlerde halkımızın ciddi bir ikaz geliştireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HDP, İyi Parti, CHP VE SP ittifak yapmalı"

İslam, muhalefetin ittifak tartışmalarına ilişkin de şunları söyledi: "Bence HDP'nin İYİ Parti’nin, CHP'nin ve Saadet Partisi'nin ittifakı birlikte gerçekleştirmesi gerekir. Ben bu ittifaktan kaynaklı siyasi bir kaybın olacağını sanmıyorum çünkü tabanda bu durum aşılmıştır. Çoktandır aşıldı. Bu noktalar çok önemli. Türkiye ancak çoğulcu bir demokrasi ve hukuk devleti ile önünü açabilir. Yani etnisite olarak kendisini Türk olarak tanımlayan herkese söylüyorum ve diyorum ki eğer kendiniz için istediğiniz Kürt kardeşleriniz için istemiyorsanız sorun daha çözülmemiş demektir. Bu mahalli seçimlerde özellikle bir arada yaşamayı ve demokrasiyi insan haklarını savunan partiler bunun yukardan bir ittifak olması gerekmiyor. Çünkü her yerelin, her ilin, içerisindeki farklı ilçenin işleme ihtimali yüksek olan kombinasyonlar ve ittifaklar mümkün. Önemli olan dürüst ve çalışkan insanları iş başına getirmek ve birlikte yönetmeyi öğrenmek" dedi.

Demirtaş tahliye edilmeli

İslam, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş hakkında verdiği "Serbest bırakılsın" kararının uygulanması gerektiğini söyledi.