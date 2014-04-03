SP'li aday cinayetinde AKP'li belediye başkanı tutuklandı

Siirt'in Tillo ilçesinde SP'li Belediye Başkan adayı Behmen Aydın'ın öldürülmesiyle ilgili aralarında AKP’li Belediye Başkanı Mesut Menduhoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Siirt'in Tillo İlçesi'nde SP'li Belediye Başkan adayı Behmen Aydın'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bugün adliyeye sevk edilen ve yapılan seçimi kazanan Tillo'nun AKP'li Belediye Başkanı Mesut Menduhoğlu ile beraberindeki 5 kişi savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme Başkan Mesut Menduhoğlu ile 4 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.