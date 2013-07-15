SPK'nın incelemesi dış yatırımcıyı korkutuyor mu?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemlerinin başlangıcı için “faiz lobisi”ni işaret etmesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başlatılan inceleminin yabancı yatırımcıları “tedirgin ettiği” öne sürülüyor.

Amerika’nın Sesi (VOA), SPK’nın, Mayıs ve Haziran ayı ortalarında Türkiye’den büyük ölçüde dış yatırımcının çekilmesini incelemeye aldığını belirtirken “O tarihlerde Gezi Parkı protestoları ve onun yarattığı sarsıntılar, ekonomiyi etkilemiş, borç faizlerini arttırmış ve Türk lirasının Amerikan doları karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesine yol açmıştı” dedi.

SPK, borsaların manipüle edildiği iddialarını incelediği, borsa işlem hacminin yüzde 90’ından fazlasını yürüten on büyük aracı kurumun bu incelemenin “hedefinde” olduğunu belirten VOA, Gezi Parkı protestolarının ardından “faiz lobisi” ifadesini kullanan Başbakan Erdoğan’ın ise, uluslararası mali komploların Türkiye’yi kasıtlı bir şekilde hedef aldığı, piyasalarını manipüle etmeye çalıştığı suçlamalarına devam ettiğini kaydetti.

'Spk incelemesi kaygı verici işaret'

Bazı analistlerin görüşlerine de yer verildiği haberde SPK’nın başlattığı incelemeyi “kaygı verici bir işaret” olarak yorumlayan Global Source ekonomisti Atilla Yeşilada’ya göre “SPK ya bankalara gözdağı vermek istiyor ya da gerçekten manipülasyon iddiaları öyle bir noktaya ulaştı ki, artık hukuk süreci başlatmak için son bir kanıta ihtiyaç var”.

Ancak Yeşilada, Türkiye’de mali ortamın bu denli hassas olduğu dönemde bunun piyasalara güven aşılamak için etkili bir yol olmadığını savunuyor.

'Dış yatırımcıları korkutmanın zamanı değil'

Finansbank baş ekonomisti İnan Demir ise, şu anda dış yatırımcıları korkutmanın zamanı olmadığını düşünüyor. Türk ekonomisinin büyüme performansının dış sermayeye yakından bağlı olduğunu vurgulayan Demir, Türkiye’nin kendi başına yetecek tasarrufları olmadığını belirtiyor.

İnan Demir, Türkiye’nin önümüzdeki 12 ayda süresi dolacak borçlarını uzatabileceğine dikkati çekerek bunun sonucunda daha fazla faiz ödemek durumunda kalabileceğini söylüyor. İnan Demir’e göre bunun sonucu da, büyüme oranlarına yansıyabilir.

'12 ay içinde 200 milyar dolarlık borç ödemesi var'

VOA da “Türkiye önümüzdeki 12 ay içinde 200 milyar dolar borç ödemesi yapmak ya da bu borçları uzatmak durumunda. Türkiye ayrıca dünyanın en büyük cari açıklarından birine sahip. Cari açık bu ay da büyümeye devam etti. Uluslararası sermaye akışı bu cari açığın büyümesini önleyecek şekilde sürmek zorunda” dedi.

Ekonomist Atilla Yeşilada, SPK’nın soruşturmasında şu ana kadar bir kurum ya da kişinin usulsüzlükle suçlanmadığını, ama bunun uluslararası yatırımcıları kaygılandırdığını söyledi. Yeşilada, yaşananların “deprem etkisi” yaratmasından korktuğunu da ortaya koydu.

VOA haberine son verirken de Başbakan Erdoğan’ın hafta içinde başdanışman olarak atadığı Yiğit Bulut’un, Gezi Parkı protestolarının dış mihraklar tarafından kışkırtıldığı iddialarının en sıkı savunucularından biri olduğuna dikkat çekerken “Bu atama, hükümetin SPK’nın yürüttüğü incelemeyi durdurmayacağının bir işareti olabilir. Gözlemciler, SPK’nın mali piyasalardaki manipülasyon iddialarını incelemeye almasının, ileride hükümete yönelik komplo suçlamalarına kadar varabileceği ve dış finansman kaynaklarını daha da rahatsız edebileceğini belirtiyor” dedi.