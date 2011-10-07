-SPK'nın Eylül ayın beklenti anketi ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Eylül ayı beklenti anketine göre, katılımcıların yüzde 52'si önümüzdeki ay, yüzde 38'i ise önümüzdeki altı ayda dolara ilişkin değişim beklemiyor. SPK, 265 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan Eylül ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre, gösterge bono faizine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 69'u önümüzdeki ay, yüzde 48'i önümüzdeki altı ayda ve yüzde 39'u önümüzdeki bir yılda değişim beklemiyor. Beklentiler bir önceki dönem sonuçları ile benzerlik gösteriyor. ABD dolarına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 52'si önümüzdeki ay, yüzde 38'i ise önümüzdeki altı ayda değişim beklemiyor. Yıllık dönem için ''yükselecek'', ''düşecek'' ve ''değişim olmayacak'' diyen katılımcıların oranı ise yaklaşık yüzde 32-33 ile aynı oldu. Katılımcıların Avro'ya ilişkin beklentileri incelendiğinde, yüzde 55'inin önümüzdeki ay, yüzde 40'ının önümüzdeki altı ayda değişim beklemediği, yıllık dönem içinse yüzde 37'sinin düşüş beklediği gözleniyor. İMKB-100 endeksi ve işlem hacmine yönelik beklentiler bir önceki dönem sonuçları ile benzerlik gösteriyor. Katılımcıların çoğunluğu önümüzdeki ay İMKB-100 (yüzde 53) ve işlem hacmine (yüzde 55) yönelik önemli bir değişim beklemiyor. Altı aylık dönem için artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 50 civarında seyrederken, yıllık dönem için yüzde 68'lere ulaşıyor. Önümüzdeki ay halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 67'si değişim beklemiyor. Altı aylık ve yıllık dönemler için ise artış bekleyen katılımcıların oranı yükseldi, sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 68'e ulaştı. Katılımcıların yüzde 61'i önümüzdeki ay özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda bir değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönem için koşulların iyileşeceği beklentisi ağırlık kazanıyor. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 63'e ulaşıyor. Katılımcıların yüzde 60'ı yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak önümüzdeki ay değişim beklemiyor. Bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, yabancı yatırımcı oranında düşüş bekleyen katılımcıların oranının yüzde 29'dan yüzde 17'ye gerilediği görülüyor. Altı aylık ve yıllık dönemde ise yabancı yatırımcı oranında artış bekleyen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 68'e yükseldi. Reel kesimin yurtdışı borçlanmasına yönelik olarak aylık beklentilerde katılımcıların yüzde 65'i, altı aylık beklentilerde yüzde 45'i borçlanma durumunda bir değişim yaşanmayacağı yönünde görüş bildirirken, yıllık beklentilerde artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti. İMKB yatırımcı sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 62'si önümüzdeki ay bir değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı yükseldi. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 63'e ulaştı. Önümüzdeki ay katılımcıların yüzde 46'sı İAB işlem hacminde değişim beklemiyor. Altı aylık ve yıllık beklentilerde ise artış yaşanacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 53 olarak gerçekleşti. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, aylık beklentilerde artış bekleyen katılımcıların oranının yüzde 61'den yüzde 46'ya gerilediği görülüyor. Katılımcıların yüzde 58'i VOB işlem hacmine yönelik olarak önümüzdeki ay bir değişim beklemiyor. Altı aylık ve yıllık beklentilerde ise artış yaşanacağı görüşü hakim oldu. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 68'e ulaştı. Yatırım fonları ve emeklilik fonları net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların çoğunluğu önümüzdeki ay bir değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış beklediği yönünde görüş bildirdi. MKYO net aktif değerine ilişkin olarak katılımcıların yüzde 70'i önümüzdeki ay bir değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık dönemler için artış bekleyen katılımcıların oranı yükselerek, sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 58 olarak gerçekleşti.