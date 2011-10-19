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Ekonomi

SPK Lisanslama Sınavları 17

19 Ekim 2011 19:16

-SPK Lisanslama Sınavları 17-18 Aralık'ta ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - SPK Lisanslama Sınavları, 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak. SPK'dan yapılan duyuruya göre, SPK Lisanslama Sınavları, 17-18 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa ve Anadolu), İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun illerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara başvurular 17 Ekim 2011 - 4 Kasım 2011 tarihleri arasında ''http://basvurular.meb.gov.tr'' internet adresinden yapılabilecek. Sınav başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Sınav Kılavuzu ise, ''http://www.tspakb.org.tr'' ve ''http://basvurular.meb.gov.tr'' adreslerinde 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren yayımlanmaya başladı.

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