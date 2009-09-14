SPK'dan ücretsiz eğitim

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ABD'nin Menkul Kıymetler ve
Borsalar Komisyonu (SEC) işbirliğiyle, 26-28 Ekim günleri arasında İstanbul'da
“Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının
Gözetim, İnceleme ve Denetimi” konulu uluslararası eğitim programı
düzenlenecek.
Programa katılım ücretsiz
olacak. Katılmak isteyenler, 2 Ekim Cuma gününe kadar elektronik posta veya
faksla başvuru yapabilecek.
SPK'dan yapılan açıklamada, eğitim
programının dilinin İngilizce olacağı, ancak İngilizce'den Türkçe'ye simültane
çeviri yapılacağı bildirildi.
Programa katılmak isteyenlerin, ad, soyadı,
çalıştığı kurum, telefon bilgileri ile İngilizce olarak unvanlarını
“ethem.sancak@spk.gov.tr” ve “hasan.seyman@spk.gov.tr” e-posta adreslerine
göndermeleri ya da “212-334 56 00” numaraya faks çekmeleri
gerekiyor.
Açıklamada, programa yurt içinden katılmak için son başvuru
tarihinin 2 Ekim 2009 olduğu belirtilerek, katılımcı sayısının sınırlı
tutulduğu, bu nedenle erken başvuranların öncelik hakkına sahip olduğu
belirtildi.
Programa katılanlara programa katıldıklarını gösteren, SPK
ile SEC yetkililerinin imzasını taşıyan bir sertifika verileceği
kaydedildi.
Program, İMKB binasında yapılacak. Detaylı bilgi,
“www.cmb.gov.tr/filesys/surveillance/” internet adresinden temin
edilebilir.