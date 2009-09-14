SPK'dan ücretsiz eğitim

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ABD'nin Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) işbirliğiyle, 26-28 Ekim günleri arasında İstanbul'da “Çalkantılı Dönemlerde Piyasayı Koruma: Menkul Kıymet Düzenleyici Kuruluşlarının Gözetim, İnceleme ve Denetimi” konulu uluslararası eğitim programı düzenlenecek.



Programa katılım ücretsiz olacak. Katılmak isteyenler, 2 Ekim Cuma gününe kadar elektronik posta veya faksla başvuru yapabilecek.



SPK'dan yapılan açıklamada, eğitim programının dilinin İngilizce olacağı, ancak İngilizce'den Türkçe'ye simültane çeviri yapılacağı bildirildi.



Programa katılmak isteyenlerin, ad, soyadı, çalıştığı kurum, telefon bilgileri ile İngilizce olarak unvanlarını “ethem.sancak@spk.gov.tr” ve “hasan.seyman@spk.gov.tr” e-posta adreslerine göndermeleri ya da “212-334 56 00” numaraya faks çekmeleri gerekiyor.



Açıklamada, programa yurt içinden katılmak için son başvuru tarihinin 2 Ekim 2009 olduğu belirtilerek, katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu, bu nedenle erken başvuranların öncelik hakkına sahip olduğu belirtildi.



Programa katılanlara programa katıldıklarını gösteren, SPK ile SEC yetkililerinin imzasını taşıyan bir sertifika verileceği kaydedildi.



Program, İMKB binasında yapılacak. Detaylı bilgi, “www.cmb.gov.tr/filesys/surveillance/” internet adresinden temin edilebilir.



