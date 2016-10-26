SPK'dan Koza Altın, Koza Metal ve İpek Enerji'ye ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'FETÖ' ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle kayyım atanıp ardından TMSF'ye devredilen Koza Altın, Koza Metal ve İpek Enerji ile ilgili olarak çeşitli suçlardan 3 milyon 330 bin 636 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre, Kurul, Haznedar Refrakter ve Uyum Gıda paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine ilişkin Borsa kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulmasını izleyen ilk iş günü itibarıyla resen Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılacağını bildirdi.

Kurul ayrıca Burgan Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin kaldıraçlı alım satım işlemlerinde bulunma yetkisinin kendi talebi çerçevesinde iptal edilmesine karar verdi.

Bültene göre, Finansbank 10 milyar TL, Alternatif Finansal Kiralama 500 milyon TL, Eko Faktoring 270 milyon TL, Netlog Lojistik 200 milyon TL, Uşak Seramik 50 milyon TL tutarında borçlanma aracı ihracı için Kurul'a başvurdu. Taç Tarım Ürünleri ise Tahsin Altun tarafından nakit olarak ödendiği ifade edilen 5 milyon 125 bin liranın belirlenecek fiyata bölünmesi suretiyle bulunacak tutar kadar bedelli sermaye artırımı yapmak üzere Kurul'a başvuruda bulundu.

Kurul, Güneş Sigorta'nın 120 milyon TL, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm AŞ'nin 92 milyon 857 bin 143 TL tutarında bedelli, EİS Eczacıbaşı İlaç'ın 137 milyon 52 bin TL ve Eczacıbaşı Yatırım Holding'in 35 milyon TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı ile 14 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Enerji'ye idari para cezası

Kurul, Koza Altın İşletmeleri AŞ (Koza Altın), Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ (Koza Metal) ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ (İpek Enerji) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, bu şirketlere çeşitli suçlardan 3 milyon 330 bin 636 TL idari para cezalarının uygulanmasına karar verdi.

Bültende, Kurul'dan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilen ve içerik ile yer sağlayıcılarının yurt dışında bulunduğu anlaşılan analyticforex.com, analisttercihi.com ve istatiksel.com internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuksal işlemlerin yapılmasına ve içerik sağlayıcılar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği duyuruldu.

Ayrıca Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi AŞ (DENTA) pay piyasasında 2013 yılında gerçekleştirilen işlemlerde, suç unsurlarının oluştuğu kanaatine varıldığını kaydeden Kurul, söz konusu işlemlerde sorumluluğu bulunan Tuncay Ünver hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve Tuncay Ünver ile birlikte Mehmet Ünver'e 2 yıl süreyle geçici işlem yapma yasağı uygulanacağını bildirdi.