SPK Galatasaray'dan savunma istedi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticileri hakkında açılan soruşturma kapsamında, davanın ardından ikinci kötü haber ise Sermaye Piyasası Kurulu’ndan geldi. SPK'nın, Galatasaray Kulübü eski başkanı Adnan Polat ile beraber yedi yöneticinin de savunmasını almaya karar verdiği açıklandı.

Galatasaray Kulübü’nün eski yöneticilerini kapsayan SPK soruşturmasının, üst düzey bir bürokrat tarafından Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yaptığı bilgi edinme başvurusu sonrası başlatıldığı bildirildi.

Yapılan başvuruda Kulüp ile ilgili bazı işlemlerin muhasebe standartlarına aykırı yapıldığı ve bu bilgilerin şirket mali tablolarına bu şekilde yansıtıldığının anlatıldığı ifade edildi. Aynı şekilde Türk Telekom Arena Stadyumu'nun da koltuk gelirlerinin devri ve değerleme raporlarının gerçekçi olmadığı iddia edildi.



'Sorunlu' işlemler



Raporda, "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne Aykırılık Teşkil Eden İşlemler" başlığıyla bu anlaşmalar şu şekilde sıralandı:



- Doğuş Otomotiv ve Garanti Tic. AŞ Reklam Anlaşması 06.09.2007 1.650.000 $ Açıklama yapılmamıştır.

- Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ Sponsorluk ve Lisans Anlaşmasının Uzatılması 02.01.2008 5.000.000 $ Açıklama 28.03.2008 tarihinde yapılmıştır.

- Türk Telekomünikasyon AŞ Sponsorluk Anlaşması 28.07.2008 37.000.000 $ Açıklama 06.08.2008 tarihinde yapılmıştır.

- Sporer Pazarlama ve Mümessillik AŞ Lisans Anlaşması 09.02.2009 425.000 ¨ Açıklama yapılmamıştır.

- AVEA İletişim Hizmetleri AŞ Sponsorluk ve Reklam Anlaşması 24.04.2009 10.000.000 $ Açıklama 27.04.2009 tarihinde yapılmıştır.

- MGM Sportif Ltd. Lisans Anlaşması 02.02.2010 400.000 $ Açıklama yapılmamıştır

- Denizbank AŞ Reklam Anlaşması 20.08.2009 612.500 $ Açıklama yapılmamıştır.

- Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret AŞ Sponsorluk Anlaşması 20.10.2009 600.000 $ Açıklama yapılmamıştır.

- Futbol AŞ Satın Alma 14.05.2010 245.200.000 ¨ Açıklama eksik ve yetersiz yapılmıştır."



Savunmaları alınacak



SPK, Galatasaray Sportif A.Ş'nin Futbol A.Ş'yi devralmasıyla gerçekleştirilen birleşme işlemlerine yönelik alınan 28.07.2010 tarihli yönetim kurulu kararında sunulmuş olan birleşme işlemine ilişkin raporda‚ pay sahipleri ve kamunun eksik ve yanlış bilgilendirilmesine neden olacak şekilde Galatasaray Spor Kulübü ile fiili paylaşım olmasına rağmen müsabaka gelirlerinin tamamının Şirket bünyesine katılacağı izlenimi uyandırıldığı ve değerlemeyi etkileyen hususlara yer verilmediği açıklandı.

SPK bu kapsamda Adnan Polat ve bazı yönetim kurulu üyelerinin savunmalarını alarak haklarında işlem başlatılacağı belirtildi.