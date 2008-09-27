SPK'dan Fortis'e idari para cezası

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan duyuruya göre, Fortis Bank A.Ş.’den istenen savunmanın değerlendirilmesi sonucunda, Banka aleyhine toplam 60 bin YTL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.



Banka hakkında verilen idari para cezasının yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerektiği hususunda bankanın bilgilendirilmesine karar verildi.



SPK'dan suç duyuruları



Kurul, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. hisse senedinde 26 Mayıs-9 Haziran 2006 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda; Uğur Sunucu, Oktay Yılmaz, Yusuf Teker, Muhittin Sertdal, Özcan Özelden, Ahmet Hür, Murat Uçar ve Cem Çakır hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.



Ayrıca Uğur Sunucu, Oktay Yılmaz, Muhittin Sertdal, Özcan Özelden, Ahmet Hür, Murat Uçar ve Cem Çakır hakkında işlem yasağı getirilmesine, Yusuf Teker hakkındaki işlem yasaklarının yinelenmesine karar verdi.



SPK ayrıca Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senedinde 21 Mart-5 Temmuz 2006 döneminde gerçekleşen işlemlerin incelenmesi sonucunda da Ahmet Ceylan, Uğur Sunucu, Yusuf Teker, Oktay Yılmaz, Özcan Özelden, Muhittin Sertdal, Özgür Eryılmaz, Ahmet Hür, Mühür Hür ve Murat Uçar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.



İnceleme sonucu Ahmet Ceylan, Özgür Eryılmaz ve Mühür Hür hakkında işlem yasağı getirildi. Kurul, Yusuf Teker, Uğur Sunucu, Oktay Yılmaz, Özcan Özelden, Muhittin Sertdal, Ahmet Hür ve Murat Uçar hakkındaki işlem yasaklarının yinelenmesine karar verildi.



Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, şirket yönetim kurulunda görev alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Aykut Kayralı, Ender Kaftancıoğlu, Zeydan Karalar ve Ali Fındık hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

