SPK'dan 4 şirket hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dört şirketin yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Bu şirketlerden biri de, Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Erol Süren olan Makine Takım Endüstrisi oldu. SPK Bülteni'nde yer alan açıklamada şöyle denildi: "Makine Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 31 Aralık 2002-30 Eylül 2007 dönemi mali tablo ve faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, Makine Takım ve Makina Takım Yatırım Pazarlama A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Erol Süren, Makine Takım ve Makina Takım Pazarlama Yönetim Kurulu Üyeleri Gönül Erdemli ve Ayhan Toprak, Makina Takım Yönetim Kurulu Üyeleri Derya Ongun ve Mustafa İlhan Aran, 2003'ten bu yana Makina Takım'da görev yapan ve 26 Şubat 2004'te genel müdürlük makamına getirilen Neslihan Güzey hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına kararlaştırıldı."



SPK ayrıca, Kaldera Holding A.Ş. nezdinde yapılan inceleme sonucunda, Kaldera'nın taşınmazlarını kendileri ile ilişkili olan taraflara menfaat sağlamak amacıyla satan, kiralayan veya kullanan eski yönetim kurulu üyeleri Muhittin Tanrıkulu, Hüseyin Kabasakal, Mehmet Özkaya ve Fikri Coşkunsu hakkında emniyeti suiistimal suçu kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

