SPK tasarısı yasalaştı, SPK Başkanı ve üyelerin görevlerine son verilecek

Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı, Meclis'teki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Görüşmeler sırasında kabul edilen bir önergeye göre SPK Başkanı ve üyelerin görevlerine son verilecek.

Görüşmeler sırasında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı'nın geçici 7. maddesi üzerinde önerge verdi.

Kabul edilen önergeye göre, SPK başkan ve üyelerinin üyelikleri bu kanunun yayımı tarihinde sona erecek.

Başkan ve üyeler, kalan görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere, kurul başkanlık müşaviri kadrolarına atanacak ve başkan tarafından belirlenen istişare görevleri yürütecek.

Kurum başkanlık müşaviri kadroları, herhangi bir sebeple boşalması ve bu kadrolara atanan başkan ve üyelerin görev sürelerinin sona ermesi halinde hiç bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Bu kadroya atananlara, mali ve sosyal haklar kapsamında yapılmakta olan ödemelere, görev süreleri sonuna kadar devam edilecek.

Yasa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.