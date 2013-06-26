SPK piyasaya zarar veriyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumlara bir yazı göndererek, 20 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında kurumdaki personelin kimlik bilgilerini, yayınlanan araştırma raporlarını ve söz konusu dönemde yabancı müşterilerle yapılan işlem ve görüşmelerin kayıtlarını talep etti.

Radikal Yazarı Uğur Gürses elinde somut delil olmadan açılan soruşturmaların piyasaya zarar vereceğini ve derinliğini düşüreceğini vurgulayarak "Ben bunu çok doğru bulmuyorum. SPK bizatihi mali piyasanın kendisine zarar veriyor. SPK hükümete de mesafeli olmalı her iddia edilenin üstüne böyle gitmemeli, somut kanıtla belli delille gidilmesi soruşturma yapılması gerekiyor" dedi.

SPK tarafından aracı kurumlara iletilen belgede, istenilen bilgiler şöyle:

*1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan organizasyon şeması,

*20 Mayıs-19 Haziran dönemi içerisinde çalışan personelin görev, bölüm ve unvan bilgisi ile TC kimlik numarasını içerecek şekilde kimlik bilgileri,

*20 Mayıs-19 Haziran dönemi içerisinde üretilen tüm araştırma raporları, gün içi müşteri bilgilendirme notları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aracı kurum müşterisine kurumsal veya kişisel olarak gönderilen her türlü bilgi, yorum analiz vb çalışmaların birer örneği,

*20 Mayıs-19 Haziran dönemi içerisinde yabancı müşterilerden kuruma iletilen emirlerin niteliği bilgisi, söz konusu emirlere ilişkin telefon kayıtları, yazılı emirlere ilişkin ordinoların, internet yolu ile iletilen emirlere ilişkin tüm chat log kayıtları,

*Yabancı müşterilerin emirlerinin ne şekilde alındığı, alınan emirlerin Borsa'ya nasıl ve hangi yollar ile iletildiği bilgisine ihtiyaç duyulmuştur."

SPK, bilgilerin 27 Haziran mesai bitimine kadar iletilmesini istedi. Başbakan Tayyip Erdoğan , İstanbul Gezi Parkı'nda Mayıs sonunda başlayan ve giderek yaygınlaşarak hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestoların arkasındaki unsurlardan birisinin faiz lobisi olduğunu pekçok konuşmasında vurguladı. Erdoğan, bazı bankaların da içinde yer aldığını söylediği faiz lobisinin borsada spekülasyon yaptığını belirtmişti.

SPK tarihinin en kapsamlı bilgi edinme talebiyle aracı kurumların işlemlerini soruşturuyor. Radikal Yazarı Gürses "SPK bizatihi mali piyasanın kendisine zarar veriyor" dedi. Gürses'in yorumu şöyle:

SPK’nın soruşturma açması için normal koşullarda birisi bir şikayette bulunur ya da elinde delilleri bulunur ve açılır. Yoksa ben şüpheleniyorum buna bakın gibi olmaz ya da hükümetin elinde somut bir kanıt vardır SPK’ya verir bunu araştırın der. Yoksa gidelim bakalım ne çıkacak diye soruşturma açılmaz. SPK dedikodu üzerine araştırma yapmaz. Sürekli soruşturma yapıp piyasayı rahatsız eder bu durum. Durmadan hesaplarınız kitaplarınız işlemleriniz inceleniyor düşünün normal alan ya da satan sürekli suçlanacağım acaba bana suç istinadı gelir mi korkusuyla piyasada kalmaz. Piyasada işlem hacmini, derinliğini öldürürsünüz. Öküz altında buzağı aranan ülkede mali piyasalar zarar görür, piyasa derinleştirmesine engel olur. Somut iddia somut delil varsa o araştırılır. Böyle dedikodular çıktı, başbakan kızdı diye araştırma olmaz, dünyanın hiçbir yerinde böyle yapılmıyor. ABD’de de soruşturma açılıyor somut bir şeyden hareketle yapıyorlar, içeriden bilgi alma konusunda somut delil oluyor ve ağır şekilde cezalandırılıyor. Şu an yapılan aracı kurumlara gönderilen mektuptaki maddeler çok açık gösteriyor ki elde hiçbir şey yok. Kimlik bilgileri, istihdam, müşteri bilgileri bakalım ne bulacağız deniliyor. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. SPK bizatihi mali piyasanın kendisine zarar veriyor. SPK hükümete de mesafeli olmalı her iddia edilenin üstüne böyle gitmemeli, somut kanıtla belli delille gidilmesi soruşturma yapılması gerekiyor.